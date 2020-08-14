В центре Краснодара ограничат движение из-за ремонта ливневки

Краснодарский край

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В Краснодаре с 14 августа частично ограничат проезд транспорта по улице Октябрьской

На участке улицы Октябрьской с 14 по 21 августа пройдет реконструкция сети ливневой канализации. Из-за этого там организуют реверсивное движение на дороге:

  • в районе дома № 143 — с 14 по 15 августа включительно;
  • в районе дома № 139 — с 17 по 18 августа включительно;
  • в районе дома № 121 — с 19 по 21 августа включительно.

Специалисты отремонтируют дождевые колодцы и коллекторы, уточнили 14 августа в пресс-службе администрации Краснодара. Асфальтобетонное покрытие на этих участках планируют восстановить до 24 августа.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения установят временные дорожные знаки и ограждения», — отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Напомним, в начале августа в администрации Краснодара обсудили планы по ремонту дорог в краевой столице. С 5 августа в городе частично ограничили движение на Адыгейской Набережной. Власти краевой столицы сообщили, что на нее пришло будущее.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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