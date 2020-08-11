Власти Краснодара сообщили, что на Адыгейскую Набережную пришло будущее

В Краснодаре в августе начали ремонт улицы Адыгейской Набережной, которую планировали отремонтировать в 2021 году

В пресс-службе мэрии Краснодара 11 августа сообщили, что 5 августа в городе начался ремонт Адыгейской Набережной. Асфальт заменят на отрезке протяженностью 2 км, от улицы Майкопской до Чехова.

«На Адыгейскую Набережную пришло будущее. Ремонт дороги здесь должны были начать в 2021 году. Однако в этом году все участки по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги" были отремонтированы досрочно. Поэтому в августе уже приступили к проектам будущего года», — объяснил в своем телеграм-канале Евгений Первышов.

Как рассказал замдиректора компании-подрядчика, сейчас рабочие фрезеруют дорожное покрытие, выравнивают слой из мелкозернистого асфальтобетона, устанавливают плиты под люки. На сегодняшний день эти работы выполнили на отрезке длиной 1,4 км.

Из-за проводимых работ на участках поэтапно вводится реверсивное движение транспорта, ограничения будут действовать до 19 августа.

Полностью завершить ремонт Адыгейской Набережной рабочие планируют до конца сентября.

«Не удержусь от спойлера: скоро приступят к ремонту еще одного участка дороги из плана 2021 года. Это улица Захарова, она станет хорошей, качественной магистралью на подъезде к новому Яблоновскому мосту», — сообщил Первышов.

Замглавы города Артем Доронин объяснил, что речь идет об участке улицы Захарова от Постовой до моста через реку Кубань.