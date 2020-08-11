Власти Краснодара сообщили, что на Адыгейскую Набережную пришло будущее

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в августе начали ремонт улицы Адыгейской Набережной, которую планировали отремонтировать в 2021 году

В пресс-службе мэрии Краснодара 11 августа сообщили, что 5 августа в городе начался ремонт Адыгейской Набережной. Асфальт заменят на отрезке протяженностью 2 км, от улицы Майкопской до Чехова.

«На Адыгейскую Набережную пришло будущее. Ремонт дороги здесь должны были начать в 2021 году. Однако в этом году все участки по национальному проекту "Безопасные и качественные автодороги" были отремонтированы досрочно. Поэтому в августе уже приступили к проектам будущего года», — объяснил в своем телеграм-канале Евгений Первышов.

Как рассказал замдиректора компании-подрядчика, сейчас рабочие фрезеруют дорожное покрытие, выравнивают слой из мелкозернистого асфальтобетона, устанавливают плиты под люки. На сегодняшний день эти работы выполнили на отрезке длиной 1,4 км.

Читайте также:

Из-за проводимых работ на участках поэтапно вводится реверсивное движение транспорта, ограничения будут действовать до 19 августа.

Полностью завершить ремонт Адыгейской Набережной рабочие планируют до конца сентября.

«Не удержусь от спойлера: скоро приступят к ремонту еще одного участка дороги из плана 2021 года. Это улица Захарова, она станет хорошей, качественной магистралью на подъезде к новому Яблоновскому мосту», — сообщил Первышов.

Читайте также:

Замглавы города Артем Доронин объяснил, что речь идет об участке улицы Захарова от Постовой до моста через реку Кубань.

Напомним, в 2020 году краевой столице удалось сэкономить деньги в рамках работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». На сэкономленные деньги власти смогли отремонтировали еще две дороги.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Один человек погиб и один пострадал в ДТП на Кубани
Власти Краснодара сообщили, что на Адыгейскую Набережную пришло будущее
На Кубани число заболевших коронавирусом продолжает уменьшаться
В Краснодаре случился крупный пожар на пустыре
В Сочи предупредили о сильных ливнях
Министр финансов Адыгеи покинул свой пост

Лента новостей

Статьи

«Главный стереотип о глухих — что мы глупые и необразованные»

Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха

Статьи

«Порой стыдно как минимум три раза в неделю»

Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева

Статьи

Июль без пластика

Личный опыт нашего редактора

Реклама на портале