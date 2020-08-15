Росрыболовство установило причину гибели 25 тыс. осетров в реке Кубани
В Росрыболовстве назначили административное расследование массовой гибели мальков осетра, зафиксированной в августе в Краснодарском крае
Напомним, 13 августа в соцсетях появились видеозаписи с тысячами мертвых рыб на берегу реки Кубани в пригороде Краснодара. В Кубано-Адыгейском отделе рыбоохраны Росрыболовства тогда прокомментировали, что из-за засухи в реке погибло 25,7 тыс. молодых особей особо ценных пород осетровых.
Вечером 14 августа в пресс-службе Росрыболовства сообщили ТАСС, что по факту случившегося назначено административное расследование, проводится оценка ущерба.
«Специалистам Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства известно об этой проблеме. Причины гибели мальков осетра установлены», — заявили в Росрыболовстве.
Однако в ведомстве не уточнили, из-за чего произошел массовый мор рыбы.
Как писали Юга.ру, 12 августа власти Краснодарского края и МЧС сообщили о неблагоприятных последствиях из-за того, что вода в Краснодарском водохранилище достигла критически низких отметок. Из-за засухи могут ограничить подачу воды в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе.
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