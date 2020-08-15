На Кубани выявили 87 носителей коронавируса за сутки, скончалась 3 больных

Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 15 августа достигло 9 тыс. 817 человек

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России зарегистрировали 5 тыс. 61 новый случай инфицирования COVID-19 в 84 регионах. У 26,7% болезнь протекала без клинических симптомов. Скончались 119 больных . Из больниц выписаны с выздоровлением 6 тыс. 447 пациентов.

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В тройке регионов с наибольшим количеством зараженных — Москва (+695 за сутки), Санкт-Петербург (+162) и Свердловская область (+158). На юге и Северном Кавказе зафиксиловали 520 новых случаев коронавирус: Ростовская область — 128;

Ставропольский край — 127;

Краснодарский край — 87 ;

; Дагестан — 57;

Крым — 27;

Ингушетия — 23;

Адыгея — 19;

Кабардино-Балкария — 17;

Карачаево-Черкесия — 15;

Северная Осетия — 10;

Чечня — 6;

Севастополь — 4.

С начала пандемии в России выявили 917 тыс. 884 носителей COVID-19 во всех 85 регионах, написал RT. Официально зарегистрировано 15 тыс. 617 летальных случаев, выздоровело 729 тыс. 411 заболевших. В оперштабе Краснодарского края рассказали, что среди 87 зараженных 53 женщины и 34 мужчины, самому взрослому пациенту 88 лет. Новые случаи распределились по району так: в Краснодаре — 38 человек, в том числе 4 ребенка;

в Сочи — 11;

в Кущевском районе — 6;

в Геленджике — 5;

в Новороссийске, Туапсинском и Павловском районах — по 3;

в Горячем Ключе, Динском, Красноармейском, Выселковском, Белореченском и Апшеронском районах — по 2;

в Армавире, Успенском, Крыловском, Ленинградском, Тихорецком и Тбилисском районах — по 1. Всего на Кубани зафиксировали 9 тыс. 817 случаев коронавируса . Выздоровели 8 тыс. 398 пациентов, из них 78 — за последние сутки. Умер 141 пациент, в том числе 3 — накануне .