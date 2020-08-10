Главный иммунолог Санкт-Петербурга: Осенью можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19
Академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян 10 августа заявил, что осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса
Арег Тотолян дал интервью «Известиям», в котором рассказал о том, ожидают ли ученые вторую волну коронавируса и как она может протекать.
По его словам, не ясно, как перенесут COVID-19 россияне, которые соблюдали жесткий режим самоизоляции. Кроме того, осенью Роспотребнадзор ожидает циркулирование тех штаммов вируса гриппа, от которых граждан еще не прививали.
«Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы», — процитировал Тотоляна RT.
При этом иммунолог не думает, что в России снова введут массовые ограничения. По его мнению, хватит локальных ограничений либо закрытия школ и вузов.
Ученый объяснил, что весной ограничения вводились, чтобы «выиграть время в борьбе с неконтролируемой эпидемией и нарастить мощности здравоохранения». Сейчас власти уже готовы к пандемии и, если потребуется, смогут оперативно мобилизовать ресурсы.
Отметим, губернатор Краснодарского края в большом интервью ютуб-каналу «Толк Эбаут» также заявил, что за время пандемии врачи научились по симптоматике определять, на какой стадии находится больной и как его лечить. По его словам, несмотря на растущее число инфицированных, особых предпосылок для того, чтобы думать о повторном введении карантина, сейчас нет.
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