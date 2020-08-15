На Кубани выявили 87 носителей коронавирус за сутки, скончалась 3 больных

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 15 августа достигло 9 тыс. 817 человек

По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России зарегистрировали 5 тыс. 61 новый случай инфицирования COVID-19 в 84 регионах. У 26,7% болезнь протекала без клинических симптомов. Скончались 119 больных. Из больниц выписаны с выздоровлением 6 тыс. 447 пациентов.

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В тройке регионов с наибольшим количеством зараженных — Москва (+695 за сутки), Санкт-Петербург (+162) и Свердловская область (+158). На юге и Северном Кавказе зафиксиловали 520 новых случаев коронавирус:

  • Ростовская область — 128;
  • Ставропольский край — 127;
  • Краснодарский край — 87;
  • Дагестан — 57;
  • Крым — 27;
  • Ингушетия — 23;
  • Адыгея — 19;
  • Кабардино-Балкария — 17;
  • Карачаево-Черкесия — 15;
  • Северная Осетия — 10;
  • Чечня — 6;
  • Севастополь — 4.

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С начала пандемии в России выявили 917 тыс. 884 носителей COVID-19 во всех 85 регионах, написал RT. Официально зарегистрировано 15 тыс. 617 летальных случаев, выздоровело 729 тыс. 411 заболевших.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что среди 87 зараженных 53 женщины и 34 мужчины, самому взрослому пациенту 88 лет. Новые случаи распределились по району так:

  • в Краснодаре — 38 человек, в том числе 4 ребенка; 
  • в Сочи — 11; 
  • в Кущевском районе — 6; 
  • в Геленджике — 5;
  • в Новороссийске, Туапсинском и Павловском районах — по 3;
  • в Горячем Ключе, Динском, Красноармейском, Выселковском, Белореченском и Апшеронском районах — по 2; 
  • в Армавире, Успенском, Крыловском, Ленинградском, Тихорецком и Тбилисском районах — по 1.

Всего на Кубани зафиксировали 9 тыс. 817 случаев коронавируса. Выздоровели 8 тыс. 398 пациентов, из них 78 — за последние сутки. Умер 141 пациент, в том числе 3 — накануне.

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В тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ 42 больных, еще 3 пациента — на ЭКМО в краевой больнице № 1, уточнили в министерстве здравоохранения Кубани.

За все время 28 тыс. 510 человек с подозрением на COVID-19 обратились в медицинские организации края. Под наблюдением в поликлиниках остаются 4 тыс. 620 жителей региона, включая 558 детей.

В лабораториях края провели 697 тыс. 657 исследований, в том числе 9 тыс. 962 теста — за прошлые сутки.

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