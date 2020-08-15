На Кубани выявили 87 носителей коронавирус за сутки, скончалась 3 больных
Число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае к 15 августа достигло 9 тыс. 817 человек
По данным федерального оперштаба, за прошлые сутки в России зарегистрировали 5 тыс. 61 новый случай инфицирования COVID-19 в 84 регионах. У 26,7% болезнь протекала без клинических симптомов. Скончались 119 больных. Из больниц выписаны с выздоровлением 6 тыс. 447 пациентов.
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В тройке регионов с наибольшим количеством зараженных — Москва (+695 за сутки), Санкт-Петербург (+162) и Свердловская область (+158). На юге и Северном Кавказе зафиксиловали 520 новых случаев коронавирус:
- Ростовская область — 128;
- Ставропольский край — 127;
- Краснодарский край — 87;
- Дагестан — 57;
- Крым — 27;
- Ингушетия — 23;
- Адыгея — 19;
- Кабардино-Балкария — 17;
- Карачаево-Черкесия — 15;
- Северная Осетия — 10;
- Чечня — 6;
- Севастополь — 4.
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С начала пандемии в России выявили 917 тыс. 884 носителей COVID-19 во всех 85 регионах, написал RT. Официально зарегистрировано 15 тыс. 617 летальных случаев, выздоровело 729 тыс. 411 заболевших.
В оперштабе Краснодарского края рассказали, что среди 87 зараженных 53 женщины и 34 мужчины, самому взрослому пациенту 88 лет. Новые случаи распределились по району так:
- в Краснодаре — 38 человек, в том числе 4 ребенка;
- в Сочи — 11;
- в Кущевском районе — 6;
- в Геленджике — 5;
- в Новороссийске, Туапсинском и Павловском районах — по 3;
- в Горячем Ключе, Динском, Красноармейском, Выселковском, Белореченском и Апшеронском районах — по 2;
- в Армавире, Успенском, Крыловском, Ленинградском, Тихорецком и Тбилисском районах — по 1.
Всего на Кубани зафиксировали 9 тыс. 817 случаев коронавируса. Выздоровели 8 тыс. 398 пациентов, из них 78 — за последние сутки. Умер 141 пациент, в том числе 3 — накануне.
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В тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ 42 больных, еще 3 пациента — на ЭКМО в краевой больнице № 1, уточнили в министерстве здравоохранения Кубани.
За все время 28 тыс. 510 человек с подозрением на COVID-19 обратились в медицинские организации края. Под наблюдением в поликлиниках остаются 4 тыс. 620 жителей региона, включая 558 детей.
В лабораториях края провели 697 тыс. 657 исследований, в том числе 9 тыс. 962 теста — за прошлые сутки.
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