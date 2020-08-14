В Сочи закрыли на два месяца ресторан, в котором во время коронавирусных ограничений выступил Моргенштерн

Краснодарский край

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13 августа вступило в силу постановление суда в отношении ресторана в Сочи, который нарушил требования Роспотребнадзора

Напомним, 25 июля певец Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, выступил в сочинском заведении «Виноград». На кадрах, выложенных в соцсетях артиста, было видно, что зрители стоят около сцены без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Концерт произошел во время действия режима повышенной готовности, во время него в регионе запрещены все массовые мероприятия. В полиции Сочи начали проверку.

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13 августа стало известно, что Центральный районный суд назначил закрыть ресторан на 60 суток за игнорирование требований Роспотребнадзора. В пресс-службе администрации города уточнили 13 августа, что, помимо нарушения правила дистанцирования, заведение не закончило работу в положенные 00:00.

Постановление суда вступило в силу вчера.

Коронавирус Рестораны Роспотребнадзор Сочи Суд

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