На Кубани будут судить мужчину, который до смерти избил 4-летнюю падчерицу

Напомним, в конце августа 2019 года в станице Темиргоевской вызвали скорая помощь приехала на вызов к четырехлетней девочке, которая потеряла сознание. Ее отчим сказал врачам, что падчерица упала с лестницы. Ребенок умер по пути в больницу, а мать рассказала, что дочь избил сожитель. Его объявили в розыск, а через два дня задержали . Мужчина объяснил, что таким образом воспитывал девочку.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 13 августа рассказали подробности трагедии. Мужчина с женой и двумя ее детьми жил в доме на улице Октябрьской в станице. За три дня до убийства он не менее 36 раз ударил девочку по телу и голове, мотивируя это воспитанием. В больницу обращаться он запретил и семья ничего не сделала для лечения ребенка. В день трагедии 4-летняя девочка неаккуратно играла, из-за чего отчим не менее 15 раз ударил ее руками и резиновым шлангом от стиральной машины по голове и туловищу.

От травм девочка потеряла сознание, тогда мужчина вызвал скорую и сказал, что она упала. Во время следствия стало известно, что с марта по август 2019 года злоумышленник систематически истязал обоих малолетних детей супруги, применял к ним физическую силу и наносил побои.