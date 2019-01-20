В Новороссийске осудили мужчину, который избивал и жег окурками кожу семилетней падчерицы

Краснодарский край

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В Новороссийске осудили 28-летнего мужчину, обвиненного в истязании своей несовершеннолетней падчерицы

В феврале 2018 года в Новороссийске семилетняя девочка по пути из школы провалилась в люк. Прохожие вызвали ей скорую. Прибывшие на место медики обнаружили на теле ребенка множественные травмы, не характерные для падения.

Школьницу доставили в больницу Краснодара с переломами ребер, грудных позвонков и носа, двойными и тройными переломами лучевой кости, левой бедренной кости. Кроме того, на тебе ребенка был термический ожог, кровоподтеки и раны.

Девочка рассказала врачам, что в течение трех месяцев ее избивал отчим. Это происходило на глазах матери, однако женщина никому не рассказывала о происходящем.

«Так отчим воспитывал востмилетнего ребенка — жег окурками кожу, до смерти забивал на глазах у родной матери, которая боялась и молчала. Учил, как в школе надо говорить, если про синяки спросят», — рассказал прокурор Новороссийска Игорь Стуконог в январском интервью «Новороссийскому рабочему»

На мужчину завели уголовное дело по ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд приговорил его к 12 годам колонии общего режима.

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