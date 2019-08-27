На Кубани объявили в розыск мужчину, избившего до смерти 4-летнюю падчерицу

Краснодарский край

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Житель Курганинского района разыскивается за избиение падчерицы, которая скончалась от побоев 27 августа

Девочку 2015 года рождения врачи увезли на скорой из дома в бессознательном состоянии со множественными ушибами по всему телу. Она умерла по поту в больницу.

«По подозрению в совершении жестокого преступления разыскивается ее отчим, на противоправные действия которого указала мать погибшей девочки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В ведомстве отметили, что семья не стояла на учетах в органах системы профилактики как неблагополучная.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются, к работе привлечены в том числе органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как писали Юга.ру, накануне суд вынес приговор по похожему громкому делу — гражданин Азербайджана получил 22 года колонии строгого режима за то, что изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи.

Дети Курганинский район Преступления против детей

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