На Кубани объявили в розыск мужчину, избившего до смерти 4-летнюю падчерицу
Житель Курганинского района разыскивается за избиение падчерицы, которая скончалась от побоев 27 августа
Девочку 2015 года рождения врачи увезли на скорой из дома в бессознательном состоянии со множественными ушибами по всему телу. Она умерла по поту в больницу.
«По подозрению в совершении жестокого преступления разыскивается ее отчим, на противоправные действия которого указала мать погибшей девочки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В ведомстве отметили, что семья не стояла на учетах в органах системы профилактики как неблагополучная.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются, к работе привлечены в том числе органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как писали Юга.ру, накануне суд вынес приговор по похожему громкому делу — гражданин Азербайджана получил 22 года колонии строгого режима за то, что изнасиловал и убил пятилетнюю падчерицу в Сочи.
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