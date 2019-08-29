На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
В Курганинском районе следователь задержал разыскиваемого за убийство 4-летней падчерицы мужчину
Что произошло? В один из домов станицы Темиргоевской днем 27 августа вызвали скорую помощь для четырехлетней девочки, которая потеряла сознание. Ее отчим объяснил врачам, что падчерица упала с лестницы. У ребенка были множественные ушибы по всему телу, из-за чего он умер по пути в больницу. Мать девочки заявила, что дочь избил 35-летний отчим Виктор Гузик. Его объявили в розыск.
Зачем мужчина избил ребенка? Позже стало известно, что Гузик жил с женой и двумя ее детьми. Вечером 24 августа он много раз ударил падчерицу руками по телу и голове, объяснив это воспитательными целями. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Где его нашли? В Курганинском районе 29 августа следователь задержал подозреваемого в убийстве девочки. В ближайшее время следователь обратится в суд с просьбой заключить Гузика под стражу. Также по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства, проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие проверит и мать девочки, которая несколько дней не сообщала в полицию о произошедшем, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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