На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы

Краснодарский край

Распечатать

В Курганинском районе следователь задержал разыскиваемого за убийство 4-летней падчерицы мужчину

Что произошло? В один из домов станицы Темиргоевской днем 27 августа вызвали скорую помощь для четырехлетней девочки, которая потеряла сознание. Ее отчим объяснил врачам, что падчерица упала с лестницы. У ребенка были множественные ушибы по всему телу, из-за чего он умер по пути в больницу. Мать девочки заявила, что дочь избил 35-летний отчим Виктор Гузик. Его объявили в розыск.

Зачем мужчина избил ребенка? Позже стало известно, что Гузик жил с женой и двумя ее детьми. Вечером 24 августа он много раз ударил падчерицу руками по телу и голове, объяснив это воспитательными целями. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Где его нашли? В Курганинском районе 29 августа следователь задержал подозреваемого в убийстве девочки. В ближайшее время следователь обратится в суд с просьбой заключить Гузика под стражу. Также по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства, проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие проверит и мать девочки, которая несколько дней не сообщала в полицию о произошедшем, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Курганинский район Преступления против детей Следственный комитет Убийство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Скамейку на замке и с гвоздями сделали жители Ростова
Суд отменил приговор экс-главе департамента СМИ Кубани Гороховой
Пятнадцать неизвестных претендуют на должность мэра Сочи. Выборы заменили конкурсом
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве 4-летней падчерицы
Древнее ожерелье с подвесками в виде оленя и птиц с головами собак нашли в Кабардино-Балкарии
Киркоров обматерил организаторов «Новой волны». Гендиректор конкурса его поддержал

Лента новостей

Статьи

Невероятная химия и сверхразум

Интервью с профессором Сколтеха Артемом Огановым

Статьи

Трудовой лагерь вместо базы отдыха

Дети пожаловались на свои каникулы на Черноморском побережье Краснодарского края

«Можно дать порулить и другим»

Пахомов не будет участвовать в конкурсе на мэра Сочи

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале