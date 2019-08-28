Избил в целях воспитания и сказал, что упала с лестницы. Стали известны подробности убийства 4-летней девочки отчимом на Кубани

Краснодарский край

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В СКР по Краснодарскому краю рассказали подробности об убийстве девочки отчимом в Курганинском районе

Инцидент произошел в станице Темиргоевской. Девочка 2015 года рождения скончалась 27 августа, когда врачи везли ее в больницу со множественными травмами. Мать ребенка заявила, что дочь избил 35-летний отчим Виктор Гузик. Его объявили в розыск.

Выяснилось, что мужчина жил с супругой и двумя ее детьми. Вечером 24 августа он избил 4-летнюю падчерицу, объяснив это воспитательными целями.

«Днем 27 августа девочка потеряла сознание, в связи с чем мужчина вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив медикам, что девочка упала с лестницы. Врачи забрали малолетнюю в больницу, но несмотря на оказанную ей помощь, она скончалась в автомобиле скорой помощи в результате причиной ей тупой травмы живота», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Отчим погибшей скрылся, сейчас его ищут. Дело возбуждено по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (Убийство).

Тех, кто обладает информацией о Викторе Гузике, просят сообщить об этом по телефонам: +7(962)869-00-40, +7(861)472-55-44 или 02.

В рамках расследования будут в том числе оценены действия матери, которая не сообщала о произошедшем в правоохранительные органы. Также будут изучены условия жизни семьи и дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов по надзору за несовершеннолетними, добавили в СКР.

Дети Курганинский район Преступления против детей Убийство

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