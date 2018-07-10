Двух мужчин с рогами оленя задержали в Кавказском заповеднике

Группа государственных инспекторов Восточного отдела Кавказского заповедника во время патрулирования территории задержала двух человек с рогами благородного оленя

Нарушителей заметили в районе слияния рек Мастакан и Уруштен. Выяснилось, что они находились на территории заповедника без разрешительных документов. Общая масса рогов, которые несли мужчины, составила 33 кг. Административный штраф и ущерб, причиненный незаконным сбором зоологической коллекции, составил 16,1 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе заповедника.