Двух мужчин с рогами оленя задержали в Кавказском заповеднике
Группа государственных инспекторов Восточного отдела Кавказского заповедника во время патрулирования территории задержала двух человек с рогами благородного оленя
Нарушителей заметили в районе слияния рек Мастакан и Уруштен. Выяснилось, что они находились на территории заповедника без разрешительных документов. Общая масса рогов, которые несли мужчины, составила 33 кг.
Административный штраф и ущерб, причиненный незаконным сбором зоологической коллекции, составил 16,1 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе заповедника.
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Сбор рогов благородного оленя на особо охраняемых природных территориях строго запрещен, так как сброшенные рога являются биологической подкормкой хищным животным.
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