В инстаграме стартовал второй сезон краснодарского сериала «Пушкин 20.20»

Интернет-пользователи в августе смогут посмотреть второй сезон сериала «Пушкин 20.20», в котором снялись краснодарские актеры

С мая по июнь в инстаграм-аккаунте pushkin_20.20 выходил первый сезон сериала «Пушкин 20.20», основанный на письмах Александра Пушкина времен Болдинского карантина 1830 года. Проект был приурочен к самоизоляции во время пандемии в России. Проект создала творческая команда из Краснодара — продюсеры Евгения Карпанина и Елена Болдырева. Главную роль исполнил артист и главный режиссер Краснодарского театра драмы, сооснователь Одного театра Арсений Фогелев. Партнером выступил «Ростелеком».



Сериал получил положительные отзывы в СМИ и соцсетях, на аккаунт проекта подписались более 1,5 тыс. человек, серии посмотрели более 900 тыс. раз.

В связи с этим было принято решение продлить сериал на еще один сезон. Все серии второго сезона «Пушкин 20.20. Друзья» выйдут в течение августа в инстаграме проекта.

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Как рассказала сценарист проекта Елена Болдырева, сценарий второй части также основан на письмах и стихотворениях поэта, архивах Царскосельского лицея и воспоминаниях современников. Александра Пушкина по-прежнему играет Арсений Фогелев, а новыми героями проекта стали лицейские друзья Пушкина в исполнении артистов Краснодарского молодежного театра Ивана Чирова, Александра Техановича и Яна Новикова, а также артистов Одного театра Михаила Хмыза и Елизара Хавцева.

«Герои сериала ― взрослые состоявшиеся люди, которые пронесли лицейскую дружбу через годы и сохранили ценности, с которыми познакомились в годы обучения в Царскосельском лицее. Таким образом, проект призван напомнить, что качественное образование может раскрыть потенциал любого ребенка», — добавила продюсер сериала Евгения Карпанина.

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Царскосельский лицей считался передовым образовательным учреждением, а главной целью учрждения было воспитание выдающихся молодых людей, способных двигать Россию вперед. Уже тогда стало очевидно, что образование ― залог будущей личной и творческой реализации. Сегодня эту идею поддерживает сервис «Ростелеком Лицей».

На платформе «Ростелеком Лицей» собраны сервисы и контент от ведущих российских компаний, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Дети могут заниматься онлайн с репетитором, проходить курсы или тренажеры более чем по 15 предметам школьной программы. Персональный куратор проконсультирует родителей и поможет подобрать поэтапную программу для ребенка.