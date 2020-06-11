Краснодарский инстаграм-сериал «Пушкин 20.20» продлили на второй сезон

Проект создали во время карантина дистанционно, роль поэта исполнил актер и режиссер Арсений Фогелев

11 июня во время онлайн-конференции, посвященной завершению первого сезона, стало известно о возможном продолжении уже в июле. Сериал о том, как жил Александр Сергеевич во время карантина, в инстаграме посмотрели более 900 тыс. человек, в том числе журналист портала Юга.ру — чтобы сказать, что это было здорово, и вот почему.

События 25 серий происходят в наши дни: герой влюблен в Наталью Гончарову, но из-за карантина их свадьба отложена и встречи временно невозможны. Пушкин тоскует, злится, водит машину, хозяйничает в огороде, ест бананы и ведет видеоблог в инстаграме. Последнюю серию, в которой он обращается к Петру Плетневу с просьбой выслать денег и затем «уходит в закат» в худи с надписью «Будь как Пушкин», выложили в день рождения Александра Сергеевича.

Проект создала творческая команда из Краснодара — продюсеры Евгения Карпанина и Елена Болдырева. Главную роль исполнил актер Краснодарского академического театра драмы и сооснователь Одного театра Арсений Фогелев. Партнером выступил «Ростелеком».

В основу сюжета легли подлинные письма поэта, написанные им осенью 1830 года во время эпидемии холеры. Именно эти три месяца стали самым плодотворным периодом в его жизни, известным как Болдинская осень. По признанию создателей сериала, фрагменты писем органично легли на нашу реальность и вписались в жанры современных лав-стори и роуд-муви.

«В шутках писателей, которые "приходили" в комментарии под сериями, мы запаковали массу пасхалок, намеков и цитат. Думаю, зрителям с гуманитарным образованием эти отсылки наверняка подарили дополнительную порцию удовольствия», — отметила Елена Болдырева.

На вопрос о довольно свободном обращении с образом гения Арсений Фогелев ответил, что на самом деле можно было еще вольнее и экспрессивнее: «Но у меня не было задачи создать точный образ Александра Сергеевича. Бессмысленно его играть, потому что у каждого он свой. Мой Пушкин — трикстер и плут, но не в том смысле, что он проходимец, нет. Он — герой плутовского романа, человек, который может повести за собой тысячи и миллионы людей».

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По замыслу создателей, сериал стал своеобразной моральной поддержкой людей на самоизоляции и показал на примере Пушкина, что карантин — это не только ограничения, но и большие возможности. Уникальность проекта состоит в том, что идея о его создании пришла уже во время пандемии и карантина, поэтому команда не могла встречаться лично — вся работа проходила дистанционно в режиме онлайн.