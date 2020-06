Краснодарский инстаграм-сериал «Пушкин 20.20» продлили на второй сезон

View this post on Instagram

Пушкин — Петру Александровичу Плетнёвую, 9 декабря 1830-го, из Москвы в Петербург. ⠀ ⠀ Болдинские приключения Пушкина завершились в начале декабря. Он наконец-то попал в Москву и 2 марта 1831 года женился на Наталье Гончаровой. ⠀ ⠀ Имение Болдино, единственное из всех семейных владений Пушкиных, пережило революцию и войны практически без потерь. Сегодня оно является культурным памятником федерального значения. Облик дома, где жил поэт, и парка удалось сохранить неизменными, благодаря подробным архивам Пушкинской эпохи. ⠀ ⠀ Осень 1830-го в получила название Болдинской и вошла в историю русской культуры как период феноменального творческого взлёта Пушкина. А сегодня поздравляем Александра Сергеевича с 221-летием! С днём рождения! ������������������⠀ ⠀ #БудьКакПушкин #БудьнаСвязи #Ростелеком #технологиивозможностей