На Кубани мужчина догнал и спас 5-летнюю девочку, которую на надувном круге унесло в открытое море

12 августа в МЧС рассказали об инциденте в Темрюкском районе, в ходе которого удалось спасти ребенка

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что на днях в районе поселка Веселовка на надувном круге унесло в открытое море пятилетнюю девочку. Сообщение об этом поступило оперативному дежурному в 18:20, после чего на место выдвинулись спасатели.

Специалистов на берегу ожидали мама, бабушка и дедушка ребенка. Как выяснилось, девочка купалась у берега, но порыв ветра начал уносить ее в сторону открытого мора, после чего круг подхватило течение.

«На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух», — рассказал государственный инспектор по маломерным судам Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Долгий.