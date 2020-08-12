На Кубани мужчина догнал и спас 5-летнюю девочку, которую на надувном круге унесло в открытое море
12 августа в МЧС рассказали об инциденте в Темрюкском районе, в ходе которого удалось спасти ребенка
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что на днях в районе поселка Веселовка на надувном круге унесло в открытое море пятилетнюю девочку. Сообщение об этом поступило оперативному дежурному в 18:20, после чего на место выдвинулись спасатели.
Специалистов на берегу ожидали мама, бабушка и дедушка ребенка. Как выяснилось, девочка купалась у берега, но порыв ветра начал уносить ее в сторону открытого мора, после чего круг подхватило течение.
«На месте мы узнали, что за ребенком вплавь бросился один из отдыхающих. После этого поняли, что будем искать на воде не одного человека, а двух», — рассказал государственный инспектор по маломерным судам Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Николай Долгий.
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Спустя 40 минут водитель гидроцикла заметил и догнал надувной круг, однако он был пуст. Как рассказали в пресс-службе МЧС, ситуация усугублялась усилившимся ветром, метровыми волнами, а также заходящим солнцем, которое слепило спасателй. Однако затем водитель гидроцикла заметил нехарактерное пятно на воде. Он подплыл и увидел буй, за которые держались обессиленные мужчина и девочка.
Людей эвакуировали на берег с помощью лодки и гидроцикла. Ребенка передали скорой помощи и транспортировали в больницу, состояние девочки оценили как удовлетворительное.
«37-летний герой, бросившийся в воду за уплывавшей девочкой, от медицинской помощи отказался, хотя, по свидетельствам очевидцев, находился в изможденном состоянии», — добавили в ведомстве.
Юга.ру не раз в течение этого лета писали о подобных происшествиях. В конце июня в Анапе ветер унес в открытое море мужчину и ребенка. Их нашли спустя четыре часа и подняли на борт вертолета. А в конце июля в Приморско-Ахтарском районе унело в море пятилетнюю девочку. Ее догнали на расстоянии 3 км от берега. В августе в открытом море оказался катамаран с отдыхающими, среди которых было двое детей.
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