В Геленджике двух мужчин унесло в море на 20 км. Они дрейфовали на матрасе 18 часов

Краснодарский край

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Спасатели эвакуировали из Черного моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 км от берега

МЧС Крымска 26 мая в 21:20 получило сообщение о том, что в районе Архипо-Осиповки двоих мужчин уносит в море на матрасе. Спасатели незамедлительно начали обследовать акваторию.

Утром 27 мая к поискам присоединился вертолет МЧС из Сочи. Около 15:00 спасатели сообщили, что пропавших нашли в 36 км от Архипо-Осиповки в 20 км от берега и подняли их на борт вертолета. Там мужчин осмотрела медик, из видимых повреждений у пострадавших были только солнечные ожоги. Из-за плохой погоды вертолет не смог приземлиться в Геленджике, поэтому пострадавших доставили в Сочи.

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Спасенные оказались жителями Кубани 25 и 27 лет. Они рассказали, что не смогли вернуться к берегу, когда поняли, что их начало быстро относить в море.

«Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», — цитирует спасенных пресс-служба Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2017 года российские пограничники выловили у берегов Крыма 18-летнего парня, который заснул на надувном батуте в Херсонской области Украины и три дня дрейфовал. Молодой человек вернулся на родину, где его судили за нарушение государственной границы.

В начале марта 2018 года в Новороссийске пограничники с полицейскими задержали двух иностранцев, которые дрейфовали на плоту в Цемесской бухте.

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