В Анапе спасли отдыхающих с двумя детьми, которых унесло на катамаране в море

Спасатели оказали помощь туристам, унесенным в открытое море на катамаране. Несмотря на запрет, четверо отдыхающих отправились кататься на катамаране. Сильный отжимной ветер не позволял им вернуться назад, и они обратились за помощью к спасателям. Прибывшие на место вызова специалисты "Кубань-СПАС" нашли пострадавших и доставили их на берег.