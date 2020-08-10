В Анапе спасли отдыхающих с двумя детьми, которых унесло на катамаране в море
10 августа спасатели Анапы рассказали о происшествии, которое произошло в открытом Черном море
С 9 августа в Анапе действует запрет на использование матрасов и катамаранов в воде из-за сильного отжимного ветра. Несмотря на это, четверо отдыхающих отправились кататься на катамаранах, рассказали в инстаграме МБУ «Служба спасения» Анапы 10 августа. Судя по фотографиям, среди них были двое детей.
«Ветер не позволил им вернуться назад, и они обратились за помощью к спасателям».
На место прибыли специалисты ведомства, они нашли отдыхающих и доставили их на берег.
Как писали Юга.ру, в конце июня в Анапе унесло ветром в открытое море мужчину и ребенка. Они провели там четыре часа, после чего их подняли на борт вертолета Ми-8. А в конце июля в Приморско-Ахтарском районе унесло в море пятилетнюю девочку. Ее поймали на расстоянии 3 км от берега, все это время она спала.
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Спасатели оказали помощь туристам, унесенным в открытое море на катамаране. Несмотря на запрет, четверо отдыхающих отправились кататься на катамаране. Сильный отжимной ветер не позволял им вернуться назад, и они обратились за помощью к спасателям. Прибывшие на место вызова специалисты "Кубань-СПАС" нашли пострадавших и доставили их на берег.
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