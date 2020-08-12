В Москве оштрафовали экс-главреда Юга.ру Артема Беседина после одиночного пикета в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

12 августа стало известно о решении суда в Москве по делу редактора «Таких дел» Артема Беседина, который выходил в Москве на одиночный пикет

Напомним, на псковскую журналистку Светлану Прокопьеву завели уголовное дело после того, как она опубликовала статью «Репрессии для государства». В тексте Прокопьева анализировала причины поступка 17-летнего юноши, который осенью 2019 года устроил теракт в здании Архангельского УФСБ. Журналистку обвинили в оправдании терроризма.

3 июля 2020 года прокуратура попросила для Прокопьевой шесть лет колонии общего режима. В тот же вечер в Москве около здания ФСБ на Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку журналистки. Полицейские задержали пикетирующих, среди них были редактор «Таких дел» Артем Беседин, пресс-секретарь «Открытки» Константин Фомин, главред 7Х7 Софья Крапоткина, журналист Илья Азар и другие.