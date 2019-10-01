Российские СМИ поддержали журналистку Светлану Прокопьеву, обвиняемую в оправдании терроризма

Такие издания, как «7×7», «Дождь», «Такие дела», «Эхо Москвы», «Медуза», «Медиазона», «Новая газета», Wonderzine, «Открытые медиа», «Сноб» и другие опубликовали 1 октября открытое письмо журналистки Светланы Прокопьевой. 20 сентября ее обвинили в публичном оправдании терроризма (по ч.2 ст. 205.2 УК РФ), за что теперь журналистке грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до семи лет.

Прокопьева в открытом письме описала свое уголовное дело и причины его возбуждения. Дело в том, что 7 ноября 2018 года «Псковская лента новостей» опубликовала статью Прокопьевой «Репрессии для государства». Ранее этот же текст стал темой одного из выпусков на псковском радио «Эха Москвы». В нем журналистка анализировала мотивы поступка 17-летнего парня, который 31 октября устроил теракт в здании архангельского ФСБ. В результате погиб он сам, трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Примерно через месяц в редакции псковского «Эха Москвы» и «Псковской ленты новостей» пришло предупреждение: в тексте Прокопьевой усмотрели признаки возможного оправдания терроризма. В декабре 2018 года двум СМИ суммарно выписали 350 тыс. рублей штрафа. А в феврале 2019 года открыли уголовное дело в отношении Прокопьевой.

В открытом письме журналистка отметила, что уголовное дело начали из-за того, что она возложила ответственность за архангельский взрыв на самих «силовиков». В своем тексте она выражала мнение, что энергия протеста выходит в «общественно-опасное русло» из-за того, что «жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан». По мнению Прокопьевой, будущий подрывник вырос как часть поколения, которое выросло в атмосфере недоверия к государству и ощущения того, что в стране не осталось законных способов выразить свою позицию — ни через митинги, ни через одиночные пикеты.

«Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов — и хорошо, если ошиблась! — но никто этого не доказал», — заявила она в открытом письме, опубликованном в СМИ 1 октября. Журналистка назвала уголовное дело против себя «убийством свободы слова».

Восемь месяцев назад на Change.org появилась петиция с требованием прекратить уголовное дело Светланы Прокопьевой. На момент написания этой новости ее подписали более 88 000 человек. Автор петиции, указанный как «Игорь Я.», отметил, что журналистка выражала частное мнение и пыталась публично обсудить общественно значимую тему. А такие дискуссии, по мнению автора, не могут автоматически считаться оправданием терроризма.

Полный текст открытого письма можно прочитать тут.

Массовая профессиональная поддержка Светланы Прокопьевой — не первый случай резонансной цеховой солидарности в этом году. В сентябре на актера Павла Устинова завели уголовное дело из-за того, что он якобы вывихнул плечо росгвардейцу на московской акции протеста. За Устинова всупились многочисленные артисты и режиссеры, а позже — певцы, ведущие, учителя и представители других профессиональных сообществ.

В июне полицейские задержали Ивана Голунова, журналиста «Медузы». Его обвинили в хранении наркотиков и также завели уголовное дело. После массовой волны поддержки все обвинения с него были сняты.