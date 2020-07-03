Экс-главреда Юга.ру Артема Беседина задержали в Москве на пикете в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

В Москве 3 июля возле здания ФСБ прошел пикет в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой

Кто такая Светлана Прокопьева? 7 ноября 2018 года «Псковская лента новостей» опубликовала статью Прокопьевой «Репрессии для государства». В тексте журналистка анализировала мотивы поступка 17-летнего молодого человека, который 31 октября того же года устроил теракт в здании архангельского ФСБ. В результате он погиб, а трое сотрудников ФСБ получили ранения. Примерно через месяц стало известно, что в тексте Прокопьевой усмотрели признаки возможного оправдания терроризма. В декабре 2018 года «Псковскую ленту новостей» и «Эхо Москвы» суммарно оштрафовали на 350 тыс. рублей, а в феврале 2019 года против Прокопьевой завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ). 1 октября не менее десятка российских СМИ опубликовали открытое письмо журналистки Светланы Прокопьевой, полный текст которого можно прочитать тут.

Почему сейчас люди вышли на одиночные пикеты в ее поддержку? Прокуратура 3 июля запросила для Прокопьевой шесть лет колонии общего режима, сообщила «Псковская губерния». Также обвинение потребовало запретить девушке заниматься журналистикой в течение четырех лет. Последнее слово Прокопьевой в суде, где она рассказывает о своем тексте, можно прочитать у «Новой газеты». «Репрессии развиваются постепенно. Невозможно предугадать, когда ограничение прав и преследование инакомыслия превратится в концлагеря и расстрелы. История говорит нам о том, что такое превращение возможно даже в самом культурном и цивилизованном обществе — при условии соответствующей государственной политики и пропаганды. <…> Я не претендую на истинное мнение — таких не бывает. Любой человек может заблуждаться и допускать ошибки, и не каждый раз критика справедлива. Но пусть лучше будет, в том числе, необоснованная критика, чем не будет вообще никакой. Чем больше идей мы обсуждаем, чем шире представленный спектр мнений — тем легче обществу принять правильное решение и выбрать оптимальный путь развития. Тем проще избежать новой гуманитарной катастрофы, от которых человечество, увы, не застраховано». «Светлану хотят посадить за текст, в которой она рассуждала о власти критически и писала о возможных предпосылках взрыва у Архангельского управления ФСБ. Это покушение на свободу слова. Обвинительный приговор Светлане Прокопьевой может стать тяжелым гвоздем в гроб российской журналистики и первым шагом к массовым делам за выражение любого критического мнения. Обвинительного приговора быть не должно. Свободу Светлане Прокопьевой», — написал бывший главный редактор Юга.ру и редактор «Таких дел» Артем Беседин в фейсбуке.