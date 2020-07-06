Российские СМИ потребовали отменить «позорный приговор» журналистке Светлане Прокопьевой
Объединение журналистов «Синдикат-100» 6 июля высказалось о приговоре Светлане Прокопьевой, которую обвинили в оправдании терроризма
В ноябре 2018 года журналистка Светлана Прокопьева опубликовала статью «Репрессии для государства». В ней она рассуждала о мотивах поступка 17-летнего парня, который 31 октября того же года устроил теракт в здании архангельского ФСБ. В результате погиб он сам, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.
В феврале 2019 года на Прокопьеву завели уголовное дело за «оправдание терроризма». А в октябре ряд СМИ опубликовали открытое письмо журналистки, в котором она сообщила, что уголовное дело начали из-за того, что она возложила ответственность за архангельский взрыв на самих «силовиков». В обращении Прокопьева добавила, что «жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан».
3 июля 2020 года прокуратура запросила для журналистки шесть лет колонии общего режима, после чего в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Прокопьевой. Однако всех пикетирующих задержали, в том числе экс-главреда портала Юга.ру и нынешнего редактора «Таких дел» Артема Беседина. В тот же вечер Совет по правам человека России сообщил, что возмущен требованием прокуратуры, и считает, что следует закрыть дело в отношении нее.
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«500 тыс. штрафа Прокопьевой — это настойчивый намек владельцам оставшихся независимыми российских СМИ: закрывайтесь или продавайтесь. Мало кто среди региональных изданий, например, потянет штраф в 500 тыс. рублей. Ну разово потянет кто-то. Помогут собрать денег. А во второй раз уже очень сильно задумаются, прежде чем публиковать что-нибудь, кроме пресс-релизов МВД и "18 способов сделать популярную публикацию в инстаграме"», — написал Беседин в своем телеграм-канале.
6 июля суд вынес обвинительный приговор журналистке. Ее признали виновной в публичном оправдании терроризма и приговорили к штрафу в 500 тыс. рублей. Защита Прокопьевой планирует обжаловать приговор.
Неформальное объединение СМИ «Синдикат-100» требует отменить «позорный приговор» Прокопьевой и публикует заявление в связи с ее приговором:
Состоялось решение суда по делу журналиста Светланы Прокопьевой.
Прокуратура просила 6 лет заключения. Суд, как водится, смягчил. Всего лишь штраф в 500 000 рублей. Гуманизм.
Светлану судили по статье об оправдании терроризма за высказанное в эфире мнение о том, что по мере уничтожения в стране возможностей для легальной оппозиционной деятельности создаются стимулы к тому, чтобы недовольство облекалось в нелегальные формы, в том числе — и терроризм. Разумеется, только больному мозгу в этом мнении может привидеться оправдание терроризма. Однако же наши правоохранительная и судебная системы больны давно и серьезно. Приговор журналисту Светлане Прокопьевой — очередной симптом этой болезни.
Показательно, что судебный вердикт вынесен с опорой на липовую экспертизу «эксперта-лингвиста» Хакасского государственного университета Юлии Бойковой, не уполномоченной вузом проводить от его имени какие-либо экспертизы. На это прямо было указанно в ответе ХГУ на адвокатский запрос защиты Прокопьевой, как и на то, что бланки, на которых представлено заключение, не соответствуют бланку университета.
Светлана Прокопьева — профессиональный журналист. Она выполняла в эфире свою работу. Качественно, как это делает всегда. Сегодняшний приговор — это приговор за профессию и предупреждение всем, кто в этой профессии работает. Нам сегодня говорят — можем уже не подбрасывать наркотики, как Голунову. А просто бросать в тюрьму за слова, за мнение.
Для приговора выбрано правильное время. Сразу после правки Конституции. Нам говорят — вот новая правовая реальность, в которой вы будете жить.
«Синдикат-100» выражает поддержку Светлане Прокопьевой. Мы требуем отмены позорного приговора и полного оправдания Светланы.