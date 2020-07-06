Российские СМИ потребовали отменить «позорный приговор» журналистке Светлане Прокопьевой

В ноябре 2018 года журналистка Светлана Прокопьева опубликовала статью «Репрессии для государства». В ней она рассуждала о мотивах поступка 17-летнего парня, который 31 октября того же года устроил теракт в здании архангельского ФСБ. В результате погиб он сам, а трое сотрудников ФСБ получили ранения.

В феврале 2019 года на Прокопьеву завели уголовное дело за «оправдание терроризма». А в октябре ряд СМИ опубликовали открытое письмо журналистки, в котором она сообщила, что уголовное дело начали из-за того, что она возложила ответственность за архангельский взрыв на самих «силовиков». В обращении Прокопьева добавила, что «жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан».

3 июля 2020 года прокуратура запросила для журналистки шесть лет колонии общего режима, после чего в Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку Прокопьевой. Однако всех пикетирующих задержали, в том числе экс-главреда портала Юга.ру и нынешнего редактора «Таких дел» Артема Беседина. В тот же вечер Совет по правам человека России сообщил, что возмущен требованием прокуратуры, и считает, что следует закрыть дело в отношении нее.