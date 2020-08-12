УРАЛСИБ досрочно погасил займ в 14 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов
Банк УРАЛСИБ 12 августа сообщил, что досрочно погасил один из займов Агентству по страхованию вкладов
В 2015 году Агентство по страхованию вкладов в рамках проведения процедуры финансового оздоровления предоставило банку УРАЛСИБ несколько займов.
12 августа 2020 года в пресс-службе банка сообщили, что компании удалось вернуть досрочно займ в 14 млрд рублей, более чем на год опередив график, установленный планом финансового оздоровления.
Досрочный возврат займа в банке объяснили тем, что процедура финансового оздоровления проходит успешно, опережая установленный план.
«Нынешнее решение о досрочном возврате одного из займов является продолжением реализуемой банком стратегии, направленной на успешное проведение финансового оздоровления и дальнейшее развитие банка. При текущей конъюнктуре процентных ставок данное решение экономически обоснованно», — сообщил председатель правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.
Оставшиеся займы УРАЛСИБ планирует погасить в соответствии с их договорным сроком.
Как писали Юга.ру, в начале августа УРАЛСИБ наградил победителей акции для малого и среднего бизнеса, а накануне карта банка УРАЛСИБ «Прибыль» возглавила рейтинг лучших доходных карт.
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