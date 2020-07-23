Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными до 7,9%

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Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными до 7,9% годовых в рублях

Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и наличия оформленной одновременно с кредитом страховки жизни и здоровья.

При соблюдении последнего условия минимальная ставка по кредиту наличными составляет 7,9% годовых в рублях. Та же ставка по кредиту «рефинансирование».

Максимальная сумма — 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 тыс. рублей нужны только паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита свыше 300 тыс. рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.

Как меня обманули мошенники:

Кредит на рефинансирование кредитов сторонних банков предусматривает объединение действующих кредитов, изменение размера совокупного ежемесячного платежа и предоставление дополнительных средств для потребительских нужд. Максимальная сумма кредита на рефинансирование — 2 млн рублей. Заявку рассматривают по двум документам, как на кредит наличными.

Полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте банка, по телефону 88002505757 (звонок по РФ бесплатный) или в ближайших отделениях банка.

Банки Кредитование Финансы

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