Банк УРАЛСИБ снизил ставки по кредитам наличными до 7,9%

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными до 7,9% годовых в рублях

Размер ставки зависит от кредитной программы, категории клиента, уровня его финансовой надежности и наличия оформленной одновременно с кредитом страховки жизни и здоровья.

При соблюдении последнего условия минимальная ставка по кредиту наличными составляет 7,9% годовых в рублях. Та же ставка по кредиту «рефинансирование».

Максимальная сумма — 3 млн рублей. Для кредита на сумму до 300 тыс. рублей нужны только паспорт и второй документ на выбор. Для получения кредита свыше 300 тыс. рублей требуется предоставить паспорт и документ, подтверждающий доход.