Сильные ливни, град и смерчи над морем: на Кубань в первые выходные июля снова обрушится непогода

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в первые выходные июля Кубань снова накроет непогода. В регионе 4–5 июля прогнозируют сильный ливень с грозой, с крупным градом и со шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с. В крае действует штормовое предупреждение.



На реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок. Помимо этого, 4 и 5 июля на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.