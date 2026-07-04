Сильные ливни, град и смерчи над морем: на Кубань в первые выходные июля снова обрушится непогода
В Краснодарском крае на 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение из-за грозовых ливней и шквалистого ветра
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в первые выходные июля Кубань снова накроет непогода. В регионе 4–5 июля прогнозируют сильный ливень с грозой, с крупным градом и со шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с. В крае действует штормовое предупреждение.
На реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани, а также на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок. Помимо этого, 4 и 5 июля на участке от Анапы до Магри могут формироваться смерчи над морем.
Лотосы в Краснодаре:
Температура воздуха в крае ночью — 17–22 °C, а днем столбик термометра достигнет отметки 31 °C. В горах температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем — 15–20 °C. На Черноморском побережье ночью — 19–24 °C, днем воздух прогреется до 25–30 °C.
По данным синоптиков, в Краснодаре в выходные тоже ожидается дождливая погода. В субботу, 4 июля, прогнозируют ливень, а в воскресенье, 5 июля, — ливень с грозой. Температура воздуха ночью — 20–22 °C, днем потеплеет до 28 °C.
Ранее Юга.ру писали, что море у берегов Сочи прогрелось до 27 °C.