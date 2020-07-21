Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам

Партнерский Краснодарский край

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по основным программам ипотечного кредитования на покупку строящегося и готового жилья

Минимальная ставка при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,59%, от 7 млн рублей включительно — 8,19%.

При получении кредита на покупку строящегося или готового жилья у партнеров банка, минимальная ставка по кредиту при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,79% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,39%, от 7 млн рублей включительно — 8,19%.

Риелтор:

При рефинансировании ипотеки от стороннего банка. Минимальная ставка при сумме кредита до 3 млн рублей теперь составляет 8,99% годовых, от 3 млн рублей включительно — 8,79%.

Возможна подача заявки на ипотеку по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, права или загран).

Ознакомиться с условиями ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно на сайте банка, в отделениях и по телефону 88002505757.

Банки Жилье Ипотека Кредитование

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