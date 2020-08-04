УРАЛСИБ наградил победителей акции для малого и среднего бизнеса

Пять ее победителей получили от банка денежные призы в размере 200 тыс. рублей. Акция проходила с 9 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Краснодаре.

За время проведения акции в ней участвовало 210 предприятий — субъектов малого и среднего предпринимательства. Участникам нужно было отметить свой бизнес на карте, расположенной на лендинг-странице проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от банка.