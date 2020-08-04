УРАЛСИБ наградил победителей акции для малого и среднего бизнеса
4 августа УРАЛСИБ объявил итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Пять ее победителей получили от банка денежные призы в размере 200 тыс. рублей. Акция проходила с 9 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Краснодаре.
За время проведения акции в ней участвовало 210 предприятий — субъектов малого и среднего предпринимательства. Участникам нужно было отметить свой бизнес на карте, расположенной на лендинг-странице проекта и написать короткий рассказ, почему именно их бизнесу важно получить поддержку от банка.
Малый бизнес:
Победителей в каждом городе определяли путем «народного голосования» — ими стали те, чьи истории набрали больше всего голосов (лайков). Всего за участников акции было отдано 763 166 голосов. По итогам голосования определено 5 победителей: по одному в каждом регионе участия и один дополнительный приз от Банка УРАЛСИБ — наиболее активному участнику акции. Призовой фонд составил 1 млн рублей.
Помимо денежного приза, победители получат очную консультацию от эксперта по эффективным коммуникациям и переговорам «Университета Бизнеса УРАЛСИБ» Кристины Петрухновой.
Список победителей:
- Марина Колесник, компания Детский досуговый центр «АкадемГородок», Москва;
- Игорь Пятунин, предприятие по производству стульев «Ergo-rf-первый здоровьесберегающий», Санкт-Петербург;
- Игорь Выголов, Клуб виртуальной реальности VIRus, Краснодар;
- Динар Закиров, ООО «Картридж» — сервис для предоставления удаленной работы в 1С бухгалтерии, Уфа;
- Дополнительный приз — Юлия Гусева, интернет-магазин «Марсик и друзья» — платформа помощи приютам для бездомных животных на базе зоомагазина, Санкт-Петербург.