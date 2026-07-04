Черная и Белая королевы в жерновах власти. В Краснодаре в кино покажут оперу «Мария Стюарт»

В основе лежит одноименная пьеса Фридриха Шиллера, посвященная противостоянию двух знаменитых королев. Главные партии исполнили сопрано Лизетт Оропеса и меццо Кейт Линдси.

Исторически Мария Стюарт, претендовавшая на английский престол, долгие годы находилась в заключении по приказу Елизаветы I. В опере центральным становится не столько политический конфликт, сколько столкновение двух женщин, каждая из которых по-своему обречена.

Главный сценический образ — огромные движущиеся конструкции, похожие на мельничные жернова или конвейерные ленты. Актеры и певцы почти постоянно находятся в движении, буквально шагая по этим вращающимся платформам.

Оперу будут демонстрировать на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробности можно уточнить у организаторов.