Черная и Белая королевы в жерновах власти. В Краснодаре в кино покажут оперу «Мария Стюарт»
Краснодарцы смогут оценить сопрано Лизетт Оропеса и меццо Кейт Линдси (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 9 июля показ оперы Гаэтано Доницетти «Мария Стюарт». Постановку осуществил Ульрих Раше.
В основе лежит одноименная пьеса Фридриха Шиллера, посвященная противостоянию двух знаменитых королев. Главные партии исполнили сопрано Лизетт Оропеса и меццо Кейт Линдси.
Исторически Мария Стюарт, претендовавшая на английский престол, долгие годы находилась в заключении по приказу Елизаветы I. В опере центральным становится не столько политический конфликт, сколько столкновение двух женщин, каждая из которых по-своему обречена.
Главный сценический образ — огромные движущиеся конструкции, похожие на мельничные жернова или конвейерные ленты. Актеры и певцы почти постоянно находятся в движении, буквально шагая по этим вращающимся платформам.
Оперу будут демонстрировать на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара со 2 июля показывают «Историю игрушек 5».