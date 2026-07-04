Черная и Белая королевы в жерновах власти. В Краснодаре в кино покажут оперу «Мария Стюарт»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к опере «Мария Стюарт» © Скриншот видео с сайта kinomonitor.ru
    Кадр из трейлера к опере «Мария Стюарт» © Скриншот видео с сайта kinomonitor.ru

Краснодарцы смогут оценить сопрано Лизетт Оропеса и меццо Кейт Линдси (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 9 июля показ оперы Гаэтано Доницетти «Мария Стюарт». Постановку осуществил Ульрих Раше.

В основе лежит одноименная пьеса Фридриха Шиллера, посвященная противостоянию двух знаменитых королев. Главные партии исполнили сопрано Лизетт Оропеса и меццо Кейт Линдси.

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Исторически Мария Стюарт, претендовавшая на английский престол, долгие годы находилась в заключении по приказу Елизаветы I. В опере центральным становится не столько политический конфликт, сколько столкновение двух женщин, каждая из которых по-своему обречена.

Главный сценический образ — огромные движущиеся конструкции, похожие на мельничные жернова или конвейерные ленты. Актеры и певцы почти постоянно находятся в движении, буквально шагая по этим вращающимся платформам.

Оперу будут демонстрировать на итальянском языке с русскими субтитрами. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара со 2 июля показывают «Историю игрушек 5».

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Черная и Белая королевы в жерновах власти. В Краснодаре в кино покажут оперу «Мария Стюарт»
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