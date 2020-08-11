Карта банка УРАЛСИБ «Прибыль» возглавила рейтинг лучших доходных карт

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Лучшей доходной картой августа стала «Прибыль» от банка УРАЛСИБ

Портал Банки.ру опубликовал рейтинг лучших доходных карт августа. Аналитики собрали топ-5 предложений по процентам на остаток и кешбэку, представленных на сайте, с учетом стоимости обслуживания, комиссий и прочих условий.

«По карте можно получать доход на остаток по ставке до 6,25% годовых и кешбэк до 3% на все покупки. На сегодняшний день это одно из самых выгодных предложений в сегменте дебетовых карт, рассчитанных на массового потребителя», — отметили эксперты Банки.ру.

«Прибыль» — карта банка УРАЛСИБ, курьер может доставить ее на дом клиенту. Максимальный процент на остаток по карте составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно при условии ежемесячного минимального объема трат по карте от 10 тыс. рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 тыс. рублей на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1% годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денег на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кешбэк до 3% от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории России при сумме от 3 тыс. рублей.

Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тыс. рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тыс. рублей в месяц. Если эти условия не выполняются, комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка.

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