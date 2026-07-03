В Краснодаре посмотрят и обсудят с критиком «Короткий фильм об убийстве» 1988 года

Кадр из трейлера к фильму «Короткий фильм об убийстве» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru

Кадр из трейлера к фильму «Короткий фильм об убийстве» © Скриншот с сайта www.kinopoisk.ru

В кинотеатре «Каро 8» 8 июля пройдет спецпоказ фильма Кшиштофа Кесьлевского (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 8 июля показ «Короткого фильма об убийстве» польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского. Ленту будут демонстрировать на польском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8». Это полнометражная версия пятой части знаменитого телецикла Кшиштофа Кесьлевского «Декалог», посвященная заповеди «Не убий». Фильм вышел в 1988 году.

В центре сюжета — три жителя Варшавы, чьи судьбы пересекаются трагическим образом: двадцатилетний провинциал Яцек Лазар, пожилой таксист Вальдемар Рековский и только что сдавший экзамен на адвоката Петр Балицкий. Лента получила приз жюри и награду FIPRESCI на Каннском кинофестивале, а также Европейскую кинопремию как лучший фильм года. Считается, что картина повлияла на введение моратория на смертную казнь в Польше. После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.