Где учиться бизнесу и как банк УРАЛСИБ открыл свой университет

Запросы предпринимателей к банкам растут. Если раньше их отношения могли строиться на точечном взаимодействии, то сейчас бизнес ищет не просто банк, а партнера, с которым удобно и выгодно заводить долгосрочные комплексные отношения. Банки стараются этим запросам отвечать, создавая целые экосистемы для бизнеса, включающие в том числе обучение теории и практике ведения бизнеса. Как именно это происходит — рассказываем на примере банка УРАЛСИБ, который входит в топ-10 по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу.

Университет для бизнеса — что это такое? 7 ноября в Краснодаре в рамках образовательного проекта «Университет бизнеса» банка УРАЛСИБ прошла открытая конференция «Практикум для предпринимателей». Ее участниками стали почти 200 молодых предпринимателей, которым рассказали о том, как расширить производство, найти клиентов, избежать финансовых рисков и выстроить работу с банками, о диджитал-маркетинге и построении удаленной команды. Опытом поделились профессиональные коучи и успешные предприниматели. В числе спикеров был и председатель правления банка УРАЛСИБ.

Константин Бобров председатель правления банка УРАЛСИБ

— Финансовые знания сейчас являются критически важным ресурсом для предпринимателя, одним из главных условий его выживаемости и последующего развития. Мы заинтересованы в том, чтобы нашими клиентами были квалифицированные, грамотные бизнесмены, которые бы корректно вели свой бизнес и не совершали простых экономических ошибок. Поэтому мы создали «Университет бизнеса», чтобы давать предпринимателям необходимые знания и навыки и получать в итоге хороших контрагентов. Такое обучение выгодно обеим сторонам.

Проект «Университет бизнеса» — один из нестандартных способов взаимодействия между банком и бизнесом. Он позволяет предпринимателям бесплатно получать необходимые знания для старта и развития дела.



«Университет бизнеса» — это: еженедельные бесплатные онлайн-семинары,

регулярные офлайн-встречи с предпринимателями,

более 150 видеоуроков самой разной тематики на сайте проекта,

тематические новости и статьи. — Проект рассчитан практически на все этапы ведения и развития собственного дела. Например, у стартаперов есть вопросы, как открыть счет и выстроить отношения с банком, их интересуют соответствующие тематические вебинары университета. Для более зрелых этапов бизнеса есть спектр курсов по финансовому мониторингу, господдержке, по тому, как правильно действовать в той или иной экономической ситуации, по аспектам, связанным с внешнеэкономической деятельностью, и т.д. Иногда люди не знают о доступных инструментах для развития бизнеса, мы стараемся все это осветить. Бизнес развивается, на каждом этапе появляются новые вопросы, ответы на которые, мы надеемся, они могут найти на нашей платформе. Программу конференций дополняем всеми актуальными темами, которые получаем в виде запросов от предпринимателей, — продолжает Константин Бобров.

Продукты и сервисы банка, которые закроют любую потребность Направление поддержки малого и среднего предпринимательства в УРАЛСИБе называют одним из ключевых. Сейчас в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБа найдутся полезные инструменты для любого сектора МСБ: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга.

Предложения для МСБ от банка УРАЛСИБ:



Бизнес-фермер — кредит по льготной ставке для владельцев фермерских хозяйств,

Бизнес-франшиза — кредит на покупку франшизы у партнеров банка,

Бизнес-оборот под торговую выручку — финансирование оборотного капитала.



Другие предложения — на сайте банка.

Также клиентам предлагают удобные небанковские продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса — регистрация ООО или ИП, открытие счета, юридическая поддержка в режиме 24/7, страховые предложения и другие партнерские программы, которые позволяют максимально комплексно решить практически все вопросы, с которыми сталкивается бизнес. В 2018 году УРАЛСИБ запустил маркетплейс — онлайн-площадку, где собраны различные партнерские сервисы для бизнеса: от онлайн-бухгалтерии до сервиса ремонта. Клиенты банка пользуются этими сервисами на специальных условиях. — Основной запрос от бизнеса и тенденция — чтобы все работало в режиме «одного клика», все было в одном месте, через «одно окно». Чтобы не было отношений отдельно с банком, отдельно с юристом, с еще какими-то партнерами. Еще пять лет назад комплексное взаимодействие банка с клиентом предполагало самый широкий продуктовый ряд. Сейчас комплексные предложения банков включают не только традиционные продукты, но и нефинансовые сервисы, консультации, обучение. Отсюда и возникают те самые экосистемы: ты находишься в одной точке и решаешь там все свои вопросы. И желательно, чтобы все твои потребности были реализованы «бесшовно», легко оплачивались, предусматривали партнерские скидки. А в идеале — чтобы все это было в одном приложении на телефоне, — отметил Константин Бобров. Год назад банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн» с дистанционными сервисами для любого бизнеса. Его основная функция — помочь предпринимателям в режиме реального времени решать повседневные задачи своего бизнеса. Здесь есть онлайн-бухгалтерия, аналитика, расчет рентабельности проекта или конструктор документов, который автоматически подгрузит данные клиента из ранее предоставленных банку. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплатить нужный сервис и перейти в личный кабинет поставщика услуг, не выходя из системы интернет-банка. Часть услуг бесплатна для клиентов УРАЛСИБа, например, сервис «Проверка контрагентов» позволяет оценить контрагента на основании данных из официальных источников (ФНС, картотека дел арбитражного суда, перечни предприятий-банкротов и ликвидируемых предприятий). По итогам проверки контрагенту условно присваивается аналог рейтинга — индикатор надежности: «надежный», «требующий внимания», «ненадежный». Совокупность продуктов и услуг, собственно экосистема банка, избавляет клиентов от многих финансовых и временных затрат и помогает им сосредоточиться на собственном бизнесе.