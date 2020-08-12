В Краснодаре в 2021 году начнут строить еще одну школу и детсад
В поселке Знаменском под Краснодаром в начале 2021 года начнется строительство школы и детского сада
Школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 120 мест на улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском начнут строить в начале следующего года. Сейчас проектирование соцобъектов почти завершено. Планируется, что в сентябре проект пройдет процедуру обязательной государственной экспертизы.
«У этого участка интересная история. Возвести здесь социальные объекты решили еще в 2017 году. Подняли из архивов старые карты — их составляли из множества снимков пленочного фотоаппарата. При наложении образовался залом в границах именно этих земель. Некоторые специалисты в результате решили, что здесь находится могильник. Чтобы исключить эту версию, пришлось провести полноценное исследование. Потеряли больше года, но участок отвоевали», — рассказал Евгений Первышов в своем телеграм-канале.
Напомним, в поселке хотят зарезервировать участки для 25 школ в среднем по 1 тыс. мест в одну смену каждая и 68 детсадов в среднем по 300 мест. Сейчас строится первая школа на 1,1 тыс. мест в Новознаменском: работы начались еще в ноябре 2019-го. Кроме того, на территории строящегося микрорайона «Родные просторы» возводят детский сад, который планируют открыть во второй половине 2021 года.
Как писали Юга.ру, в марте 2019 года в Краснодаре презентовали проект нового микрорайона возле поселка Знаменского на территории 1,5 тыс. га. По плану, в микрорайоне сформируют современный административно-общественный центр, построят 25 школ и 68 детских садов.
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