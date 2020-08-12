В Краснодаре в 2021 году начнут строить еще одну школу и детсад

В поселке Знаменском под Краснодаром в начале 2021 года начнется строительство школы и детского сада

Школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 120 мест на улице Первомайской, 4/1 в поселке Знаменском начнут строить в начале следующего года. Сейчас проектирование соцобъектов почти завершено. Планируется, что в сентябре проект пройдет процедуру обязательной государственной экспертизы.

«У этого участка интересная история. Возвести здесь социальные объекты решили еще в 2017 году. Подняли из архивов старые карты — их составляли из множества снимков пленочного фотоаппарата. При наложении образовался залом в границах именно этих земель. Некоторые специалисты в результате решили, что здесь находится могильник. Чтобы исключить эту версию, пришлось провести полноценное исследование. Потеряли больше года, но участок отвоевали», — рассказал Евгений Первышов в своем телеграм-канале.