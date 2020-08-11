Число умерших от коронавируса в Адыгее увеличилось до 22 человек
Оперативный штаб Адыгеи 10 августа сообщил о новом случае смерти пациента с коронавирусом
В инфекционном госпитале скончался 66-летний житель Кошехабльского района.
«Лабораторные исследования подтвердили, что причиной смерти стал COVID-19. Таким образом, к 10 августа число умерших от коронавируса увеличилось до 22 человек, а число заболевших коронавирусом превысило 3 тыс. человек», — сообщили в оперативном штабе региона.
Напомним, 14 апреля в Адыгее зафиксировали первую смерть больного коронавирусной инфекцией. Врачам не удалось спасти своего коллегу. К августу число жертв коронавируса превысило два десятка человек.
Читайте также:
По данным оперштаба, к 11 августа в республике зарегистрировано 3 тыс. 35 подтвержденных носителей коронавирусной инфекции, из них 19 новых случаев — за последние сутки.
На лечении находятся 570 человек. В течение недели ежедневно регистрируется не более 25 новых случаев заражения. При этом 11 августа впервые было зафиксировано рекордное число выздоровевших — 65 человек за сутки. За весь период выздоровели 2 тыс. 443 пациента.
Всего в Адыгее выполнено 121 тыс. 296 исследований на COVID-19. С начала мая проведено 9,5 тыс. исследований на шести компьютерных томографах.
Все материалы по теме:
Читайте также
Автор комиксов из Краснодара Екатерина Авдейкина о жизни людей с нарушениями слуха
Посмотрели за вас большое интервью Вениамина Кондратьева