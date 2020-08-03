В Адыгее умер еще один пациент с коронавирусом

Адыгея

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Оперативный штаб Адыгеи 3 августа сообщил о новом случае смерти пациента с коронавирусом

В инфекционном госпитале скончался 64-летний мужчина из Майкопа.

«Врачам не удалось спасти пациента. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19», — сообщили в оперативном штабе региона.

Напомним, 14 апреля в Адыгее зафиксировали первую смерть больного коронавирусной инфекцией. Врачам не удалось спасти своего коллегу. К 27 июля в республике от COVID-19 скончались 20 человек. С учетом нового случая число умерших от коронавируса в Адыгее увеличилось до 21 человека.

По данным оперштаба на 3 августа, в Адыгее число заболевших COVID-19 составило 2 тыс. 855 человек, из них за сутки зарегистрировали 25 новых случаев. На лечении находятся 670 человек. За весь период пандемии выздоровели 2 тыс. 164 человека (+9). Больше всего заболевших в Майкопе — 890 человек, Тахтамукайском районе — 556 человек, а также Красногвардейском районе — 373 человека. Меньше всего заболевших коронавирусом в Гиагинском районе — 72 случая.

По информации минздрава Адыгеи, ежедневно в республике проводится около 1 тыс. исследований на COVID-19.

Здравоохранение Коронавирус Майкоп Медицина

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