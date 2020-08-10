Роспотребнадзор назвал самые вредные для здоровья профессии

Краснодарский край, Вся Россия

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В Роспотребнадзоре 10 августа рассказали, какие сферы деятельности в России самые опасные для здоровья

Специалисты ведомства проанализировали, у представителей каких профессий в 2019 году чаще всего диагностировали профессиональные заболевания, которые появляются из-за физических перегрузок, воздействия промышленных аэрозолей и отравления химикатами, сообщил RT.

К профессиональным заболеваниям в Роспотребнадзоре отнесли хронический бронхит, снижение слуха, вибрационное заболевание и радикулит.

Отмечается, что в прошлом году было выявлено 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний, что на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.

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Самой вредной для здоровья стала работа по добыче полезных ископаемых. Именно на эту сферу пришлась почти половина (46,9%) всех выявленных случаев профзаболеваний за год.

Второе место по числу таких случаев пришлось на обрабатывающие производства (29,9%). Третье место (10,5%) оказалось у сотрудников предприятий, которые занимаются транспортировкой и хранением.

Строительная сфера также вошла в список опасных для здоровья профессий (3,6%), на работников сельского и лесного хозяйства, а также рыбоводства пришлось по 3,5% случаев профзаболеваний. Все остальные виды деятельности набрали 5,2%.

Ранее Юга.ру писали, какие профессии будут востребованы в 2020 году, сколько процентов россиян собирались сменить работу, а также в каких сферах женщины зарабатывают гораздо меньше мужчин.

Безопасность Медицина Роспотребнадзор Трудоустройство Экология

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