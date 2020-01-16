В 2020 году 74% россиян хотят сменить работу

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 16 января выяснили, что большинство жителей России планируют поменять место работы в течение года

Аналитики сервиса по трудоустройству и набору сотрудников портала «Работа.ру» опубликовали результаты исследования о том, сколько процентов россиян собираются поменять место работы в новом году, сообщил RT со ссылкой на документ.

Эксперты опросили 3 тыс. граждан старше 18 лет и выяснили, что 74% из них намереваются сменить работу в 2020 году.

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53% респондентов объяснили это тем, что их не устраивает зарплата на нынешнем месте. Почти 25% хотят попробовать заняться чем-то принципиально новым, а 6% пожаловались на большой объем нагрузки, 3,5% хотят уволиться из-за плохих отношений с руководством. Еще 13% рассказали, что хотят сменить работу, потому что им долго добираться от офиса до дома, рабочий график недостаточно удобный, нынешняя работа не соответствует полученному образованию или они планируют переехать.

Как писали Юга.ру, ранее аналитики выяснили, что подавляющее большинство россиян не устраивает уровень их заработной платы. При этом опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют увеличить зарплаты сотрудников в 2020 году.

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