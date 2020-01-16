В 2020 году 74% россиян хотят сменить работу

Аналитики 16 января выяснили, что большинство жителей России планируют поменять место работы в течение года

Аналитики сервиса по трудоустройству и набору сотрудников портала «Работа.ру» опубликовали результаты исследования о том, сколько процентов россиян собираются поменять место работы в новом году, сообщил RT со ссылкой на документ.

Эксперты опросили 3 тыс. граждан старше 18 лет и выяснили, что 74% из них намереваются сменить работу в 2020 году.