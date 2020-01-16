В 2020 году 74% россиян хотят сменить работу
Аналитики 16 января выяснили, что большинство жителей России планируют поменять место работы в течение года
Аналитики сервиса по трудоустройству и набору сотрудников портала «Работа.ру» опубликовали результаты исследования о том, сколько процентов россиян собираются поменять место работы в новом году, сообщил RT со ссылкой на документ.
Эксперты опросили 3 тыс. граждан старше 18 лет и выяснили, что 74% из них намереваются сменить работу в 2020 году.
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53% респондентов объяснили это тем, что их не устраивает зарплата на нынешнем месте. Почти 25% хотят попробовать заняться чем-то принципиально новым, а 6% пожаловались на большой объем нагрузки, 3,5% хотят уволиться из-за плохих отношений с руководством. Еще 13% рассказали, что хотят сменить работу, потому что им долго добираться от офиса до дома, рабочий график недостаточно удобный, нынешняя работа не соответствует полученному образованию или они планируют переехать.
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