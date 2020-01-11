К берегу Анапы прибило множество погибших медуз
К берегу Большого Утриша под Анапой выбросило большое количество умерших медуз
Видео с ними появилось в паблике «Темрюк» в инстаграме 9 января. Скопления медуз, написали авторы публикации, заметили в окрестностях Анапы.
Анапский эколог и кандидат биологических наук Светлана Панькова объяснила необычное состояние прибрежной зоны Черного моря на Большом Утрише резким перепадом температур.
«Аномально высокая для конца декабря-начала января температура воды привела к тому, что медуз расплодилось больше, чем нужно. Потом резкое похолодание, плюс штормовой ветер — и вот вам результат», — отметила она.
Панькова добавила, что в последнее время все четче прослеживаются глобальные изменения климата, пишет газета «Анапское Черноморье».
Напомним, в середине декабря медузы заполонили крымское побережье Черного моря. Тогда научный специалист института биологии южных морей тоже назвал это необычным явлением.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.