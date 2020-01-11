К берегу Анапы прибило множество погибших медуз

Видео с ними появилось в паблике «Темрюк» в инстаграме 9 января. Скопления медуз, написали авторы публикации, заметили в окрестностях Анапы.

«Аномально высокая для конца декабря-начала января температура воды привела к тому, что медуз расплодилось больше, чем нужно. Потом резкое похолодание, плюс штормовой ветер — и вот вам результат», — отметила она.

Панькова добавила, что в последнее время все четче прослеживаются глобальные изменения климата, пишет газета «Анапское Черноморье».

Напомним, в середине декабря медузы заполонили крымское побережье Черного моря. Тогда научный специалист института биологии южных морей тоже назвал это необычным явлением.