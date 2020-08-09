Краснодарские киберспортсмены победили в международном турнире по Dota 2
Вечером 8 августа состоялись соревнования по киберспорту «Битва городов» между городами-побратимами Краснодаром и китайским Харбином
Команды, в каждой из которых было по пять игроков, состязались в игре Dota 2, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара 9 августа.
«Для определения победителя в Dota 2 понадобилось два с половиной часа. А для того, чтобы организовать турнир с китайскими партнерами, понадобилось несколько почти бессонных суток. Но мы рады, что совместным усилиями преодолели все технические трудности», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.
Он добавил, что «Битва городов» открыла серию турниров с городами-побратимами столицы Кубани, а победой краснодарские киберспортсмены День физкультурника.
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По словам Мирошникова, после успешного опыта первого международного турнира организаторы из федерации киберспорта Краснодарского края решили проводить городские соревнования не реже раза в месяц. Лидеры этих турниров смогут попасть в команду для «Битвы городов» Dota 2 с жителями городов-побратимов и партнеров Краснодара.
В мэрии напомнили, что у Краснодара восемь побратимов: Карлсруэ (Германия), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (Китай), Сухум (Абхазия), Вельс (Австрия) и Нанси (Франция). Также у краевого центра есть три города-партнера: Ноттингем (Великобритания), Ереван (Армения) и Ларнака (Кипр).
Напомним, первые соревнования по киберспорту в Краснодаре состоялись в ноябре 2017 года, это был турнир на кубок главы города. В августе 2018-го в городе прошел первый на Кубани официальный турнир по киберспорту. Участники соревновались в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
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