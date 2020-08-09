Краснодарские киберспортсмены победили в международном турнире по Dota 2

Команды, в каждой из которых было по пять игроков, состязались в игре Dota 2, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара 9 августа.

«Для определения победителя в Dota 2 понадобилось два с половиной часа. А для того, чтобы организовать турнир с китайскими партнерами, понадобилось несколько почти бессонных суток. Но мы рады, что совместным усилиями преодолели все технические трудности», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Он добавил, что «Битва городов» открыла серию турниров с городами-побратимами столицы Кубани, а победой краснодарские киберспортсмены День физкультурника.