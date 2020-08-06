Кубанцы смогут в Москве проголосовать на выборах губернатора Краснодарского края

В избиркоме Краснодарского края в августе сообщили, что в единый день голосования жители региона смогут проголосовать за губернатора, находясь в Москве

Напомним, на Кубани в единый день голосования, 13 сентября, жители региона будут избирать руководителя краевой администрации. Также 11 и 12 сентября в регионе пройдет досрочное голосование.

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К 6 августа региональный избирком зарегистрировал пятерых кандидатов на пост губернатора Кубани. Это Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Денис Хмелевский от «Справедливой России», Олег Лугин от «Партии роста» и действующий глава региона Вениамин Кондратьев, выдвинутый региональным отделением «Единой России».

Как рассказали порталу Юга.ру в краевом избиркоме, жители региона, которые 13 сентября будут находиться в Москве, также могу оставить свой голос за выбранного ими кандидата.

В рамках продления эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в столице откроются 30 таких участков. Список цифровых участков можно посмотреть здесь. Граждане будут указывать кандидата в электронном бюллетене.