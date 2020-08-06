На Кубани третий день подряд фиксируют по два летальных случая от COVID-19
В Краснодарском крае к 6 августа от коронавируса скончались 123 пациента
Как сообщали Юга.ру, за прошлые сутки в Краснодарском крае выявили 125 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 8 тыс. 946 человек, при этом 123 заболевших умерли, в том числе 2 — за прошлый день.
В региональном оперштабе рассказали, что летальные случаи были зафиксированы в Краснодаре и Сочи.
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Так, в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара с полисегментарной вирусной пневмонией был госпитализирован 53-летний житель Горячего Ключа, который заболел 20 июля. Тест на коронавирус показал положительный результат. Позже пациента подключили к ИВЛ, однако это не помогло спасти его жизнь. Отмечается, что больной также страдал ишемией, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.
В Сочи в инфекционной больнице № 5 скончалась 65-летняя жительница курорта. У больной был кашель, повысилась температура тела. Ее госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией, анализ на COVID-19 оказался положительным. У больной развилась полиорганная и почечная недостаточность, ее подключили к ИВЛ, но спасти пациентку не удалось. Отмечается, что женщина страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, а также гипертонической болезнью.
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С середины июля в Краснодарском крае начала расти заболеваемость коронавирусом. 2 августа в регионе впервые зафиксировали свыше 100 новых случаев COVID-19 за сутки, два пациента умерли. 3 августа коронавирус подтвердился еще у 113 человек, один пациент скончался. 4 августа оперативный штаб сообщил о 119 новых случаях COVID-19 и двух летальных исходах. 5 августа в регионе обнаружили 117 человек с коронавирусом, скончались двое заболевших.
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