На Кубани третий день подряд фиксируют по два летальных случая от COVID-19

В Краснодарском крае к 6 августа от коронавируса скончались 123 пациента

Как сообщали Юга.ру, за прошлые сутки в Краснодарском крае выявили 125 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в регионе коронавирус диагностировали у 8 тыс. 946 человек, при этом 123 заболевших умерли, в том числе 2 — за прошлый день.

В региональном оперштабе рассказали, что летальные случаи были зафиксированы в Краснодаре и Сочи.

Так, в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара с полисегментарной вирусной пневмонией был госпитализирован 53-летний житель Горячего Ключа , который заболел 20 июля. Тест на коронавирус показал положительный результат. Позже пациента подключили к ИВЛ, однако это не помогло спасти его жизнь. Отмечается, что больной также страдал ишемией, артериальной гипертензией и сахарным диабетом.

В Сочи в инфекционной больнице № 5 скончалась 65-летняя жительница курорта . У больной был кашель, повысилась температура тела. Ее госпитализировали в больницу с двусторонней пневмонией, анализ на COVID-19 оказался положительным. У больной развилась полиорганная и почечная недостаточность, ее подключили к ИВЛ, но спасти пациентку не удалось. Отмечается, что женщина страдала острой дыхательной, сердечно-сосудистой недостаточностью, а также гипертонической болезнью.