Директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» стал заслуженным строителем России

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край

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Еще одного сотрудника группы компаний «ЮгСтройИнвест» 6 августа удостоили звания «Заслуженный строитель России»

Директора по строительству группы компаний «ЮгСтройИнвест» Игоря Кобозева удостоили звания «Заслуженный строитель России» по указу президента Владимира Путина. 6 августа, накануне Дня строителя, состоялась торжественная церемония награждения тружеников строительной отрасли за вклад в развитие регионов и всей страны. Генеральный директор ЮСИ Юрий Иванов также имеет звание Почетного строителя РФ.

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В пресс-службе компании уточнили, что «ЮгСтройИнвест» построил значительное количество социальных объектов на юге страны. Также группа компаний возвела два микрорайона в Краснодаре — «Панорама» и «Губернский». Сейчас «ЮгСтройИнвест» приступил к строительству квартала «Достояние», в котором предусмотрены детские сады и школа.

Как писали Юга.ру, «ЮгСтройИнвест» стал вторым в России застройщиком по объему ввода жилья. За 17 лет работы его награждали золотым знаком «Надежный застройщик России», также ГК побеждала в конкурсах «100 лучших товаров России» и «Сделано в России».

Благоустройство ГК «ЮгСтройИнвест» Награды Строительство

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