Директор по строительству ГК «ЮгСтройИнвест» стал заслуженным строителем России

Еще одного сотрудника группы компаний «ЮгСтройИнвест» 6 августа удостоили звания «Заслуженный строитель России»

Директора по строительству группы компаний «ЮгСтройИнвест» Игоря Кобозева удостоили звания «Заслуженный строитель России» по указу президента Владимира Путина. 6 августа, накануне Дня строителя, состоялась торжественная церемония награждения тружеников строительной отрасли за вклад в развитие регионов и всей страны. Генеральный директор ЮСИ Юрий Иванов также имеет звание Почетного строителя РФ.

В пресс-службе компании уточнили, что «ЮгСтройИнвест» построил значительное количество социальных объектов на юге страны. Также группа компаний возвела два микрорайона в Краснодаре — «Панорама» и «Губернский». Сейчас «ЮгСтройИнвест» приступил к строительству квартала «Достояние», в котором предусмотрены детские сады и школа.