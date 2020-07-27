«ЮгСтройИнвест» запустил продажу квартир в новом семейном квартале
25 июля ГК «ЮгСтройИнвест» открыла новый микрорайон «Достояние» в Краснодаре
Как отметили в пресс-службе компании, новость о старте продаж квартир в «Достоянии» вызвала ажиотаж. Еще до официального объявления большая часть литера была забронирована, первые рабочие дни показали рекордные результаты. В первые два дня компания продала 272 квартиры — это более 60% нового дома. Застройщик заявил, что проект вызвал оживленный интерес, и сегодня активный спрос продолжается. Поэтому в ближайшее время будет анонсирован старт продаж второго литера.
ГК «ЮгСтройИнвест» в новом проекте применила современные тенденции строительства. Обновленные фасадные решения, панорамное остекление и французские окна, новая концепция благоустройства, развитая социальная инфраструктура.
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На старте продаж застройщик предлагает выгодные условия приобретения, низкие цены и скидки. Строительство первого дома уже ведется, ключи от квартир новоселы получат весной 2021 года. По традиции вместе с жильем «ЮгСтройИнвест» создает и социальную инфраструктуру.
«Старт “Достояния” — важное событие как для краснодарцев, так и для группы компаний “ЮгСтройИнвест”. Мы видим, что наши первые проекты — микрорайоны “Панорама” и “Губернский” — жители города встретили с теплотой и полюбили. Поэтому, создавая семейный квартал, мы постарались учесть все потребности современного человека. Проектом развития территории в “Достоянии” предусмотрено строительство трех детских садов и большой современной школы. Также здесь будет новая концепция благоустройства — это игровые площадки нового поколения, тренажерные залы и спортивные зоны, несколько гектар прогулочных аллей и фруктовые сады», — рассказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Алексей Иванов.
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Проект «Достояния» предусматривает 4 соцобъекта: 3 детских сада-ясли по 300 мест и большую школу на 1550 мест. Застройщик позаботился и о досуге своих будущих жителей: на территории квартала возведут торговый центр, роллердром, обустроят зоны отдыха с современными арт-объектами и фонтанами.
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