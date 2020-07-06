«ЮгСтройИнвест» стал вторым в России застройщиком по объему ввода жилья

3 июля стало известно, что ГК «ЮгСтройИнвест» оказался в лидерах строительных компаний России по объему ввода жилья

С начала 2020 года компания в условиях новой экономической ситуации, вызванной коронавирусом, ввела в эксплуатацию 168, 5 тыс. кв. метров жилья в трех регионах страны — Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях. В связи с этим «ЮгСтройИнвест» поднялся сразу на шесть позиций и занял 2 место во всероссийском реестре застройщиков .

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» стала участником строительного рынка в 2003 году, руководит ГК Почетный строитель России Юрий Иванов. В течение 17 лет застройщик возвел более 3,8 млн кв. метров жилья, а также построил 16 крупных социальных объектов на юге страны, сообщили в пресс-службе компании.

Как писали Юга.ру, в апреле 2020 года «ЮгСтройИнвест» запустил онлайн-сервис по продаже жилья.