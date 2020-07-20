«ЮгСтройИнвест» сдал пятидесятый дом в Краснодаре. Им стал 26 литер «Губернского»
ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 26 литер микрорайона «Губернский» — это пятидесятый дом, введенный в эксплуатацию застройщиком в Краснодаре
Выдача ключей 26 литера прошла в «Губернском». В условиях сохраняющихся ограничений застройщик не только не нарушил заявленных сроков, но и опередил графики строительства. Выдача ключей прошла с учетом всех противоэпидемических норм: новоселам выдавали перчатки, маски и антисептики.
Вместе с квартирами в предчистовой отделке будущие жильцы располагают и социальной инфраструктурой. Рядом с литером застройщик возводит современный парк качелей для детей, в шаговой доступности работает новая школа на 1550 мест, два детсада на 280 и 300 мест с ясельными группами. У нового дома есть подземный паркинг для того, чтобы во дворах было больше свободного пространства.
«Сегодня в “Губернском” мы сдаем очередной дом раньше намеченного срока. Он получился светлый и красивый, в холлах — дизайнерское оформление. В каждом дворе мы стараемся создать современное благоустройство —спортивные и игровые площадки, зоны отдыха, озеленение. От имени гендиректора Юрия Иванова и всего коллектива ГК “ЮгСтройИнвест” хочу поздравить наших жильцов с новосельем, пожелать легкого ремонта и скорейшего переезда! Пусть жизнь в “Губернском” будет комфортной и по-настоящему счастливой», — сказал заместитель главного инженера «ЮгСтройИнвест Кубань» Дмитрий Черников.
В 2019 году ГК «ЮгСтройИнвест» компания завершила строительство своего первого микрорайона «Панорама». Как сообщали Юга.ру, 1 июня 2020 года застройщик объявил о новом семейном квартале «Достояние», который будет располагаться на 42 га в районе Ближнего Западного обхода. Одновременно с жилыми домами «ЮгСтройИнвест» начнет строить соцобъекты — школу на 1550 мест и три детсада с ясельными группами на 300 мест каждый.
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