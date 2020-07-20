Выдача ключей 26 литера прошла в «Губернском». В условиях сохраняющихся ограничений застройщик не только не нарушил заявленных сроков, но и опередил графики строительства. Выдача ключей прошла с учетом всех противоэпидемических норм: новоселам выдавали перчатки, маски и антисептики.

Вместе с квартирами в предчистовой отделке будущие жильцы располагают и социальной инфраструктурой. Рядом с литером застройщик возводит современный парк качелей для детей, в шаговой доступности работает новая школа на 1550 мест, два детсада на 280 и 300 мест с ясельными группами. У нового дома есть подземный паркинг для того, чтобы во дворах было больше свободного пространства.