Бастрыкин взял под контроль дело мальчика, который умер в клетке с медведями в Сочи

В августе в Следственном комитете России начали изучать дело ребенка, который погиб в клетке с медведями в Сочи

Напомним, вечером 4 августа в поселке Дагомыс 11-летний мальчик зашел через калитку забора, внутри которого находился вольер с медведями. Животные затащили его внутрь через прутья и растерзали, ребенок погиб на месте.

По факту гибели завели уголовное дело, а мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все объекты размещения города. 6 августа порталу юга.ру стали известны подробности происшествия. В частности, мальчик сам открыл загородку на двери первого вольера. Он учился в школе № 82.

Также 6 августа в Следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин обратил внимание на смерть ребенка и поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Сейчас следствие выясняет, насколько правомерным было содержание животных в коммерческой организации, а также проверяют условия безопасности их содержания, добавили в СК.