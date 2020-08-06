Бастрыкин взял под контроль дело мальчика, который умер в клетке с медведями в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В августе в Следственном комитете России начали изучать дело ребенка, который погиб в клетке с медведями в Сочи

Напомним, вечером 4 августа в поселке Дагомыс 11-летний мальчик зашел через калитку забора, внутри которого находился вольер с медведями. Животные затащили его внутрь через прутья и растерзали, ребенок погиб на месте.

По факту гибели завели уголовное дело, а мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все объекты размещения города. 6 августа порталу юга.ру стали известны подробности происшествия. В частности, мальчик сам открыл загородку на двери первого вольера. Он учился в школе № 82.

Также 6 августа в Следственном комитете России сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин обратил внимание на смерть ребенка и поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. Сейчас следствие выясняет, насколько правомерным было содержание животных в коммерческой организации, а также проверяют условия безопасности их содержания, добавили в СК.

Александр Бастрыкин Животные смерть Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Бастрыкин взял под контроль дело мальчика, который умер в клетке с медведями в Сочи
В Краснодаре 28-летняя женщина разбилась, выпав из окна
Число зараженных COVID-19 на Кубани за сутки увеличилось на 125, умерли два пациента
Мальчик, которого растерзали медведи в Сочи, сам открыл первый вольер. Стали известны подробности трагедии
В Сочи мужчину насквозь проткнуло арматурой
Школу на улице Цветаевой в Краснодаре планируют открыть в начале 2021 года

Лента новостей

Реклама на портале