В Адыгее ушел в отставку премьер-министр Александр Наролин

Премьер-министр республики Александр Наролин покинул пост по собственному желанию. Отставка связана с переходом чиновника на новое место работы, уточняется в подписанном главой республики указе.

Сейчас пост премьер-министра остается вакантным, о новых назначениях в правительстве региона не сообщалось.

Напомним, в 2013 году Александра Наролина выбрали мэром Майкопа. В конце 2017 года он ушел с должности в связи с переходом на новую работу. Спустя несколько дней стало известно, что Наролин стал премьер-министром Адыгеи.