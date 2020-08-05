В Адыгее ушел в отставку премьер-министр Александр Наролин

Адыгея

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4 августа пресс-служба главы Адыгеи сообщила о кадровых изменениях в кабинете министров республики

Премьер-министр республики Александр Наролин покинул пост по собственному желанию. Отставка связана с переходом чиновника на новое место работы, уточняется в подписанном главой республики указе.

Сейчас пост премьер-министра остается вакантным, о новых назначениях в правительстве региона не сообщалось.

Напомним, в 2013 году Александра Наролина выбрали мэром Майкопа. В конце 2017 года он ушел с должности в связи с переходом на новую работу. Спустя несколько дней стало известно, что Наролин стал премьер-министром Адыгеи.

Александр Наролин Мурат Кумпилов Чиновники

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