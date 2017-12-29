Александра Наролина утвердили на посту премьер-министра Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 декабря провел кадровые назначения на руководящие посты кабинета министров республики

На заседании Госсовета-Хасэ Адыгеи Мурат Кумпилов представил депутатам на согласование кандидатуру Александра Наролина на пост премьер-министра Адыгеи, а также кандидатуры Вячеслава Сапиева и Натальи Широковой на должности заместителей премьер-министра республики.

Ка сообщали Юга.ру, Наролин после досрочного сложения полномочий был назначен исполняющим обязанности премьер-министра. Широкова исполняла обязанности премьер-министра, а с 22 декабря была назначена на должность и.о. заместителя премьер-министра республики.

С февраля 2017 года Вячеслав Сапиев работает заместителем премьер-министра Адыгеи. Ранее работал в парламентском комитете республики по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления.

В результате голосования депутаты единогласно дали согласие на назначение Наролина на должность премьер-министра, а также одобрили кандидатуры Сапиева и Широковой на должности заместителей премьер-министра. Сапиев будет отвечать за экономический блок, Широкова — за социальное развитие республики.

29 декабря Мурат Кумпилов подписал указы о назначении.