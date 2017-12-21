Александр Наролин покинул пост главы Майкопа

Мэр Майкопа Александр Наролин 21 декабря покинул должность по собственному желанию

Об этом он сказал на 56-й сессии городского совета народных депутатов.

«Я принял решение сложить полномочия. Причина — переход на другое место работы. Решение взвешенное, прошу поддержать», — сказал Наролин.

Депутаты приняли отставку главы города.

Как сообщали Юга.ру, Александр Наролин возглавил администрацию Майкопа в 2013 году, после того как Михаил Черниченко ушел с поста по собственному желанию.

Исполняющим обязанности главы Майкопа назначен недавно вступивший в должность первого заместителя главы администрации Андрей Гетманов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, прибывший на заседание городского совета народных депутатов, поблагодарил Александра Наролина за проделанную им качественную, профессиональную работу на посту главы Майкопа и выразил надежду на дальнейшую совместную деятельность на пользу республики.

Новый руководитель города Андрей Леонидович Гетманов 19 декабря с согласия городских депутатов был назначен на должность первого заместителя. До этого он был депутатом Государственного совета — Хасэ Адыгеи двух созывов, представлял интересы майкопчан. Более 20 лет возглавлял городское предприятие «Монтаж».

«За плечами Андрея Леонидовича богатый законотворческий, профессиональный опыт. В прошлом он кадровый офицер, и хорошо знает, что такое самодисциплина и ответственное отношение к делу. Андрею Леонидовичу хорошо знакомы вопросы муниципалитета. Очень рассчитываю на дальнейшее тесное и продуктивное взаимодействие с руководством города в вопросах развития муниципалитета», — сказал Мурат Кумпилов.

Впервые новый глава города будет выбран не прямым голосованием, а на конкурсной основе через Совет народных депутатов. Эта процедура предусмотрена внесенными в 2015 году поправками в закон «О местном самоуправлении», которые предусматривают изменение структуры муниципальной власти.

Как уточнили порталу Юга.ру в Совете народных депутатов города, в связи с изменениями республиканского законодательства 26 января 2017 года Совет народных депутатов (СНД) Майкопа утвердил порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Майкопа.

В соответствии с документом, на ближайшем заседании СНД будет объявлен конкурс. Утверждена комиссия из восьми человек — по четыре от СНД и от главы Адыгеи, они будут принимать документы и решения о кандидатах.

Процедура конкурсного отбора предусматривает два этапа: конкурс представленных программ и документов кандидатов на пост мэра и собеседование. В результате комиссия отбирает по наибольшему количеству баллов двух кандидатов для представления депутатам, и голосованием избирается мэр города.

«Планируется, что конкурс будет объявлен 28 января на заседании СНД. Документы будут приниматься не менее 20 дней. Поскольку впереди новогодние праздники. Начало приема документов, скорее всего, будет объявлено с первого рабочего дня нового года», — рассказали порталу Юга.ру в СНД.

Ранее в Адыгейске сменился мэр города. Исполняющим обязанности мэра Адыгейска стал экс-министр экономического развития и торговли Адыгеи Махмуд Тлехас.