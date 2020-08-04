В Краснодаре установили три опоры для нового Яблоновского моста

Адыгея, Краснодарский край

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В администрации Краснодарского края отчитались о ходе строительства нового Яблоновского моста

В октябре 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста через реку Кубань, который соединит столицу Кубани и Адыгею. Сначала глава Краснодара Евгений Первышов говорил, что не знает, когда реализация проекта станет возможной, из-за его дороговизны — новый мост оценивали в 7-9 млрд рублей. Позже губарнатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал достроить новый мост в 2024 году.

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Длина металлических пролетных строений нового моста составит более 100 метров, протяженность мостового перехода — 1,1 км, в том числе длина самого моста — 478 метров. Мост станет продолжением улицы Захарова, будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром и велосипедной дорожкой.

Стоимость проекта превышает 5 млрд рублей, первый этап, который оценен в 511,8 млн рублей, планируют закончить к концу 2020 года.

В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что первый этап строительства выполнили на 79%: на левом берегу реки Кубани установили три опоры (из семи) с 62 сваями, перестроили 337 метров газопровода (77% от необходимого). Специалисты заканчивают устройство фундаментов армогрунтовых подпорных стен и специальных вспомогательных сооружений для монтажа пролетного строения.

На стройке работает более 100 человек, 15 единиц тяжелой и 10 единиц малой техники.

Краснодар Строительство

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