В Краснодаре установили три опоры для нового Яблоновского моста

В администрации Краснодарского края отчитались о ходе строительства нового Яблоновского моста

В октябре 2019 года власти региона нашли подрядчика для строительства первой очереди моста через реку Кубань, который соединит столицу Кубани и Адыгею. Сначала глава Краснодара Евгений Первышов говорил , что не знает, когда реализация проекта станет возможной, из-за его дороговизны — новый мост оценивали в 7-9 млрд рублей. Позже губарнатор Кубани Вениамин Кондратьев пообещал достроить новый мост в 2024 году.

Длина металлических пролетных строений нового моста составит более 100 метров, протяженность мостового перехода — 1,1 км, в том числе длина самого моста — 478 метров. Мост станет продолжением улицы Захарова, будет четырехполосным, с пешеходным тротуаром и велосипедной дорожкой.

Стоимость проекта превышает 5 млрд рублей, первый этап, который оценен в 511,8 млн рублей, планируют закончить к концу 2020 года.