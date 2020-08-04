Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове умершего пилота рейса Москва — Анапа. Авиакомпания с этим решением не согласна
Кировский районный суд Омска 3 августа обязал «Аэрофлот» выплатить компенсацию вдове пилота рейса Москва — Анапа, который умер во время полета
Напомним, 24 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus 320 Москва — Анапа из-за плохого самочувствия 49-летнего второго пилота. Мужчину передали медикам, однако спасти его не удалось. Следственный комитет начал доследственную проверку. Позже выяснилось, что пилот скончался из-за сердечного приступа.
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Как уточнил телеканал «360», погибший пилот, Дамир Амерханов, проработал в «Аэрофлоте» восемь лет. Его жена, Анастасия Ахметова, планировала взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда, а также получить единовременную выплату в размере 29 млн 722 тыс. 608 рублей.
Указанная сумма — размер средней зарплаты Дамира Амерханова за десять лет работы в авиакомпании. Согласно коллективному трудовому договору, такая компенсация предусмотрена в случае смерти сотрудника «Аэрофлота» при исполнении служебных обязанностей.
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Как рассказал «Ведомостям» президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, «Аэрофлот» отказался платить в досудебном порядке. В авиакомпании заключили, что раз пилот умер не за штурвалом, значит, он умер не при исполнении служебных обязанностей. Вместо этого компания составила акт о несчастном случае со смертельным исходом.
3 августа 2020 года Кировский районный суд Омска признал незаконным составленный авиакомпанией акт и обязал составить акт о несчастном случае на производстве. В пользу вдовы Амерханова суд постановил взыскать с «Аэрофлота» единовременное пособие в размере 29 млн 722 тыс. 608 рублей. В компенсации морального вреда женщине было отказано. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано, уточнили в пресс-службе суда.
Представитель авиакомпании Михаил Демин сообщил, что «Аэрофлот» будет обжаловать это судебное решение.
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«Заболевание пилота не относится к перечню нормативно установленных профессиональных заболеваний. Есть основания полагать, что пилот мог знать о заболевании и скрывать его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса», — заявил Демин.