Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове умершего пилота рейса Москва — Анапа. Авиакомпания с этим решением не согласна

Кировский районный суд Омска 3 августа обязал «Аэрофлот» выплатить компенсацию вдове пилота рейса Москва — Анапа, который умер во время полета

Напомним, 24 ноября 2019 года в Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолет Airbus 320 Москва — Анапа из-за плохого самочувствия 49-летнего второго пилота. Мужчину передали медикам, однако спасти его не удалось. Следственный комитет начал доследственную проверку. Позже выяснилось, что пилот скончался из-за сердечного приступа.

Как уточнил телеканал «360», погибший пилот, Дамир Амерханов, проработал в «Аэрофлоте» восемь лет. Его жена, Анастасия Ахметова, планировала взыскать с авиакомпании компенсацию морального вреда, а также получить единовременную выплату в размере 29 млн 722 тыс. 608 рублей.

Указанная сумма — размер средней зарплаты Дамира Амерханова за десять лет работы в авиакомпании. Согласно коллективному трудовому договору, такая компенсация предусмотрена в случае смерти сотрудника «Аэрофлота» при исполнении служебных обязанностей.